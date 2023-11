Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?едеральная комиссия конкурса «Лучшая муниципальная практика» распределила между муниципальными образованиями 50 призовых мест в пяти номинациях. Минэкономразвития РФ курирует две номинации – «муниципальная экономика и финансы» и «обеспечение эффективной обратной связи».

«Мы видим, что российские города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан, о чём свидетельствует ежегодный рост заявок на этот конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за всё время проведения конкурса. 50 призовых мест распределены на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» среди 49 муниципальных образований 33 регионов», – об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на оперативном совещании Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Вице-премьер отметил, что за все время проведения конкурса с 2017 года в нем участвовало 6229 муниципальных образований, из которых 245 заняли призовые места.

Мероприятие является одним из эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик. Проекты победителей конкурса публикуются в сборниках, которые размещаются на официальных сайтах и направляются в регионы. Таким образом, тиражирование успешного опыта призвано обеспечить комфортные условия для жизни людей по всей стране.

«Больше всего заявок было от Краснодарского и Красноярского краев, Татарстана, Чечни, Удмуртии, Волгоградской и Ульяновской областей. Средства будут доведены до муниципалитетов до конца года, чтобы они могли направить их на свое развитие», – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, по четыре победы увезут с собой муниципалитеты из Республик Башкортостан и Татарстан, по две победы – Чеченская Республика и Самарская область.

Конкурс по отбору передовых практик проходил по пяти номинациям: «Обеспечение эффективной «обратной связи», «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)», «Градостроительная политика» и «Укрепление межнационального мира». В каждой из них определено по 10 призовых мест: 5 в первой категории (городские округа, муниципальные округа и городские поселения) и 5 во второй категории (сельские поселения).

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» поступило 244 заявки (+10,9 %) из 65 регионов.

Победители в первой категории:

первое место – г. Сызрань Самарской области,

второе место – г. Владивосток,

третье место – г. Казань,

четвертое место – г. Стерлитамак Республики Башкортостан,

пятое место – г. Хабаровск.

Победители во второй категории:

первое место – сельское поселение Курумоч Самарской области,

второе место – Махалинский сельсовет Пензенской области,

третье место – Паньшинское сельское поселение Волгоградской области,

четвертое место – Калиновское сельское поселение Волгоградской области,

пятое место – Наурузовский сельсовет Оренбургской области.

В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» поступило 297 заявок (+ 7,2 %) из 65 регионов.

Победители в первой категории:

первое место – г. Октябрьский Республики Башкортостан,

второе место – Заводоуковский городской округ Тюменской области,

третье место – г. Богучар Воронежской области,

четвертое место – г. Учалы Республики Башкортостан,

пятое место – Бутурлиновское городское поселение Воронежской области.

Победители во второй категории:

первое место – село Омми Хабаровского края,

второе место – Татарско-Челнинское сельское поселение Республики Татарстан,

третье место – Кашкинский сельсовет Республики Башкортостан,

четвертое место – Васильевское сельское поселение Республики Марий Эл,

пятое место – Прилужский сельсовет Красноярского края.

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)» поступило 118 заявок (+ 14,4 %) из 42 регионов.

Победители в первой категории:

первое место – г. Новосибирск,

второе место – г. Саров Нижегородской области,

третье место – г. Иннополис Республики Татарстан,

четвертое место – г. Воронеж,

пятое место – г. Мурманск.

Победители во второй категории:

первое место – Новоталицкое сельское поселение Ивановской области,

второе место – Петровское сельское поселение Ленинградской области,

третье место – Западное сельское поселение Краснодарского края,

четвертое место – Белоколодезьское сельское поселение Орловской области,

пятое место – Мокрологское сельское поселение Ростовской области.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» поступило 292 заявки из 65 регионов.

Победители в первой категории:

первое место – г. Дмитров Московской области,

второе место – г. Южно-Сахалинск,

третье место – г. Волгоград,

четвертое место – г. Муром Владимирской области,

пятое место – г. Белев Тульской области.

Победители во второй категории:

первое место – Ахмат-Юртовское сельское поселение Чеченской Республики,

второе место – Ундоровское сельское поселение Ульяновской области,

третье место – Высокогорское сельское поселение Республики Татарстан,

четвертое место – сельское поселение Краснознаменское Саратовской области,

пятое место – сельское поселение Сингапай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В номинации «Укрепление межнационального мира» поступило 355 заявок (+ 17,1 %) из 70 региона.

Победители в первой категории:

первое место – г. Грозный,

второе место – г. Омск,

третье место – г. Рузаевка Республики Мордовия,

четвертое место – г. Владимир,

пятое место – г. Белев Тульской области.

Победители во второй категории:

первое место – Убеженское сельское поселение Краснодарского края,

второе место – Яшкульское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия,

третье место – Кош-Агачское сельское поселение Республики Алтай,

четвертое место – сельское поселение Новозахаркинское Саратовской области,

пятое место – Бомнакский сельсовет Амурской области.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI