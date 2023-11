Отборочный этап Всесибирской олимпиады по информатике собрал почти 1600 школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

В первой половине ноября прошел отборочный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников по информатике, который охватил участников не только со всей России, но и из Казахстана. В этом году было 75 очных площадок, самая большая располагалась в НГУ — она приняла более 170 человек. Всего в олимпиаде приняли участие почти 1600 школьников, из них 528 — одиннадцатиклассники.

Это открытая очная олимпиада, в которой могут принять участие школьники из любого города, региона, где есть площадка для проведения. У ребят также есть возможность приехать на площадку в НГУ. Согласно рейтингу Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), это олимпиада 1-го уровня, диплом которой позволяет школьнику поступить в любой вуз страны без ограничений, поэтому желающих достаточно много.

— В этом году задачи были довольно интересные, школьникам понравились. При этом по уровню сложности они не уступали региональному отборочному этапу Всероссийской олимпиады. Однако даже для таких сложных задач результаты вполне приличные: примерно 45% школьников, а это 717 человек, набрали то количество баллов, которое необходимо для участия в следующем туре, — прокомментировала Татьяна Нестеренко, координатор предмета «Информатика» Всесибирской олимпиады.

В первой половине ноября в НГУ также состоялся отборочный тур Всероссийской командной олимпиады школьников. Основная площадка для проведения этих соревнований по информатике — город Санкт-Петербург. На базе проверяющей системы НГУ NSUts решали задачи отборочного этапа команды из городов Западной Сибири — Новосибирска, Омска, Барнаула и Рубцовска. В НГУ собрались команды из Новосибирска. Ребята, решившие больше 4-х задач, прошли в финальный этап, который состоится 12 декабря в рамках Всероссийской недели информатики. Она включает школьный и студенческий командные чемпионаты. НГУ также станет одной из площадок для их проведения.

