Информационные технологии, применяемые в СПбГАСУ, показали на фотовыставке

Как очки виртуальной реальности помогают студентам СПбГАСУ изучать образовательный материал на Полигоне «Умный труд» и в Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве, увидели представители государственной власти, отраслевых компаний и все желающие. Неожиданные моменты с практических занятий по информационным технологиям в нашем вузе были представлены на фотовыставке «Эмоции в ИТ», организованной в рамках Х Международного форума «ИТ-Диалог 2023». Форум состоялся 9–11 ноября 2013 г. в петербургском «Экспофоруме».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин в своём Telegram-канале сообщил, что главными героями фото стали сотрудники ведущих ИТ-компаний и телеком-операторов, студенты и специалисты отраслевых вузов, работники предприятий, так или иначе связанных с цифровыми технологиями.

Информационные технологии, в том числе применяемые в СПбГАСУ, в необычных ракурсах запечатлел известный фотограф Александр Петросян. Таким образом, автор фотовыставки привлёк внимание к нюансам работы ИТ-специалиста, подчеркнул многообразие профессий в отрасли информационных технологий.

«Полигон “Умный труд” – это инновационная образовательная среда, содержащая 12 модулей интерактивного обучения, направленных на формирование безопасной поведенческой модели обучающегося. В методику обучения входят тренировки в виртуальной среде на цифровом двойнике Полигона. Фотосъёмка раскрыла возможности применения технологии дополненной реальности при анализе событий, приведших к несчастному случаю», – пояснил директор полигона «Умный труд» Андрей Никулин.

Александр Петросян рассказал, что работа над этим проектом стала для него новым и интересным опытом. «ИТ-технологии – это то, чего не было на протяжении большей части моей жизни. А, оказывается, будущее уже наступило!» – написал он в своём Telegram-канале.

Станислав Казарин заверил, что фотовыставка стала интересным дополнением к форуму.

