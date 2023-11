Завершилась программа зарубежной стажировки в Республике Казахстан

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 ноября стал завершающим днем насыщенной программы стажировки выпускников Президентской программы, представлявших 13 регионов России: Пермский и Красноярский край, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Новосибирская, Свердловская, Оренбургская, Пензенская, Воронежская и Ленинградская области.

В рамках стажировки российские специалисты познакомились с успешными примерами предпринимательства на территории Республики Казахстан, представили свои проекты по сотрудничеству, установили контакты как с представителями местного бизнеса, так и с российскими представительными органами, обеспечивающими государственные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности в Республике Казахстан. Значимым аспектом в рамках программы подготовки стало установление горизонтальных связей между участниками – руководителями и представителями предприятий из разных субъектов России.

По итогам программы подготовки управленческих кадров выпускникам Президентской программы вручили удостоверения о повышении квалификации по направлениям «Общая экономическая кооперация», «Экономическая кооперация в сельском хозяйстве» и «Экономическая кооперация в промышленности», «Транспорт, логистика, торговля».

Расскажем подробнее о том, как прошли заключительные дни стажировки.

9 ноября участники программы подготовки посетили Караганду – промышленный центр Республики Казахстан.

Первая встреча состоялась с Ассоциацией предпринимателей Карагандинской области. Встречу открыл руководитель Ассоциации предпринимателей Серик Санаубаев, который осветил основные направления работы, а именно защиту интересов своих членов и реализацию социально значимых проектов. Спикер подчеркнул, что, несмотря на различия в уровне предпринимательства между Россией и Казахстаном, необходимо восстанавливать деловые связи, объединять и совершенствовать торгово-логистические отношения и находить точки соприкосновения. Следующими с речью выступили предприниматели города, которые поделились с российскими специалистами краткой информацией о своих компаниях. Было отмечено, что казахстанские организации заинтересованы в поставке товаров и оказании услуг, особенно в сферах сельского хозяйства и промышленности. После этого участники стажировки также рассказали о своих компаниях, а также о целях, задачах и ожиданиях от сотрудничества с предприятиями Республики Казахстан. По итогам презентаций и вопросов, поступивших от российских специалистов, Серик Малибекович дал важные рекомендации по поиску казахстанских партнеров, поставщиков и дистрибьюторов и отметил, что передаст членам Ассоциации контакты выступавших предпринимателей из Российской Федерации для дальнейшего взаимодействия. В завершении встречи руководитель Ассоциации и его коллеги пожелали стажерам плодотворной работы и подчеркнули, что готовы оказать содействие в реализации будущих совместных проектов.

Далее российские специалисты посетили АО Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка». Заместитель председателя правления Иван Игнатущенко поделился приоритетными для корпорации направлениями финансирования предпринимательской деятельности: сфера недропользования, несырьевой сектор, агропромышленный сектор, обеспечение продовольственной безопасности в регионе и формирование стабилизационного фонда. Далее была проведена экскурсия непосредственно по производствам, которые находятся на территории Индустриального парк, который входит в состав АО СПК «Сарыарка». Российским специалистам показали заводы с производством взрывчатых веществ, автомобильных шин, автобусов полного цикла и другие.

10 ноября прошли B2B встречи российских специалистов и казахстанских предпринимателей, на которых успешно были презентованы проекты с обеих сторон и подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Одним из них стало взаимовыгодное бизнес-партнерство компании ООО «Экология», которую представляла Елена Павленко, и саморегулируемой организации «Ассоциация практикующих экологов». Предметом данного соглашения стало сотрудничество в области обращения с отходами и проведение международных экологических мероприятий.

Также в этот день состоялся прием участников программы подготовки управленческих кадров в Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Казахстан. На встрече присутствовали заместитель торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан Антон Гумëнный, начальник экономического отдела Михаил Кладкин, цифровой атташе Торгового представительства Денис Будник и ведущий специалист-эксперт Торгового представительства Елизавета Шляпникова.

Встречу в онлайн формате открыл директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр» Алексей Бункин, который рассказал о президентской программе и представил делегацию российских специалистов, проходящих стажировку в Казахстане. Также Алексей Сергеевич подчеркнул практическую значимость программы подготовки, способствующей повышению эффективности работы российских предприятий, достижению целей и задач предпринимателей, пониманию межкультурного аспекта страны стажировки, расширению рынка сбыта, поиску новых бизнес-партнеров и установлению деловых контактов, заключению соглашений о сотрудничестве.

Антон Гумëнный рассказал про основные направления деятельности Торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан, обеспечивающие содействие развитию российско-казахстанского сотрудничества. В своем выступлении Антон Анатольевич фокусировал внимание на ключевых задачах Торгпредства, включающих в себя развитие торгово-экономического сотрудничества, содействие расширению и диверсификации экспорта товаров и услуг, развитие промышленной кооперации и импорта товаров и услуг в Россию, поддержку совместных российско-казахстанских инновационных проектов.

Представители Торгпредства подчеркнули, что готовы предложить любую посильную поддержку российским бизнесменам в рамках торгово-экономического взаимодействия России и Казахстана, а также дали важные рекомендации по поиску казахстанских партнеров, поставщиков и дистрибьюторов, объяснили порядок взаимодействия с соответствующими органами на территории Республики Казахстан.

В завершении встречи Антон Анатольевич и его коллеги пожелали стажерам результативного завершения программы и еще раз акцентировали внимание на готовности оказать помощь в реализации бизнес проектов, направленных на благо интересов российско-казахстанских торгово-экономических отношений.

После этого российские специалисты посетили один из ведущих университетов Республики Казахстан — Almaty Management University. Директор представительства в г. Астане Динара Кайралапова поделилась информацией о системе образования в данном университете, об основных направлениях деятельности и программах MBA. Стажеры узнали про процесс поступления, профессиональный преподавательский состав и посетили аудитории, в которых проходят занятия у студентов.

Далее участники программы подготовки встретились с руководителем представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ольгой Филоновой. Она рассказала об истории межгосударственных отношений между Россией и Казахстаном, специфике ведения бизнеса в этой стране, о сложных задачах, с которыми сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности при осуществлении международной деятельности. В завершении доклада спикер выразила надежду, что бизнесмены двух стран смогут преодолеть все трудности и продолжить торгово-экономическое сотрудничество.

Напомним, что программу зарубежной стажировки для выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров проводит Государственный университет управления по заказу ФБУ «Федеральный ресурсный центр».

Государственный университет управления участвует в реализации зарубежных стажировок уже второй год. В 2022 году российские бизнесмены проходили стажировки таких странах, как Турецкая Республика, Республика Узбекистан, Исламская Республика Иран. Ранее в 2023 году прошли стажировки в Турецкой Республике и в Китайской Народной Республике. Ранее мы рассказывали о начале и первых днях программы стажировки в Республике Казахстан.

