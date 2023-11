ГУУ принял участие в Международной выставке «Металл-Экспо 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления стал участником 29-ой Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2023», которая прошла с 7 по 10 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Достижения и программы ГУУ были представлены на отдельном стенде, а мероприятия выставки посетили более 100 студентов Института отраслевого менеджмента по направлениям подготовки «Менеджмент организации» и «Международный производственный бизнес». Вместе с преподавателями они познакомились с достижениями ведущих предприятий металлургического комплекса, приняли участие в мероприятиях выставки-слета студентов «Будущее закладывается сегодня» и награждении лауреатов конкурса «Молодые ученые».

ГУУ уже более 15 лет является постоянным участником форума «МеталлЭкспо», благодаря которому студенты могут выбрать себе место прохождения практики и написания выпускных квалификационных работ. Организацией участия ГУУ в «Металл-Экспо» занимается Институт отраслевого менеджмента и кафедра международного производственного бизнеса, при непосредственном участии члена Оргкомитета «Металл-Экспо», доцента кафедры международного бизнеса Андрея Беляева.

Выставка «Металл-Экспо» – крупнейший промышленный форум России, представляющий базовые отрасли промышленности. В этом году в работе форума принимают участие около 800 компаний, представляющих российскую металлургию и смежную с ней отрасли — машиностроение, строительство, металлоторговлю, логистику.

