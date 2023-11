В павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдет презентация книги «Открывая Арктику заново»

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 ноября в павильоне компании «Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится презентация книги «Открывая Арктику заново. 10 лет исследований региона».

Совместный проект «Роснефти» и «Иннопрактики» посвящен 10-летию исследовательской деятельности Компании на Крайнем Севере. В книге рассказывается об арктических научных проектах «Роснефти», реализованных совместно с ведущими институтами Российской Академии Наук, Росгидрометом, «Иннопрактикой», а также вузами-партнерами.

Участие в мероприятии примут директор Департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали, директор по исследованиям и разработкам «Иннопрактики» Владимир Лакеев, а также ученые Арктического научного центра «Роснефти» и Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В ходе презентации спикеры расскажут об уникальных экспедициях Компании в Арктике, подведут итоги ледовых и гидрометеорологических исследований Крайнего Севера.

«Роснефть» реализует самую масштабную с советских времен программу исследований Арктики. С 2012 года Компания провела уже более 40 научных экспедиций в пяти морях региона и собрала о нем уникальный пласт информации. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ведущими научными институтами страны.

По окончании мероприятия будет проведен тематический квиз, посвященный Арктике, победитель которого получит в подарок книгу «Открывая Арктику заново».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

