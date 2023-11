В НГУ прошла «Открытая лабораторная»

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Открытая лабораторная» прошла в Новосибирском государственном университете 11 ноября. В ней приняли участие школьники, студенты, а также жители Академгородка. В качестве завлаба выступил кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры исторической биологии и палеонтологии, палеонтолог Геолого-геофизического факультета НГУ, заведующий НОЦ «Эволюция Земли» Игорь Косенко.

«Это не экзамен!»

Проект «Открытая лабораторная» стартовал в 2017 году. Уже через два года количество его участников достигло миллиона человек, за что эта акция получила всероссийскую премию «За верность науке».

— Главная цель проекта — привить широкой общественности интерес к научным знаниям. Это не экзамен, где цель — набрать максимально возможное количество баллов. Главное — получить новые научные знания. Поэтому в рамках проведения «Открытой лабораторной» предусмотрен разбор ответов на ее вопросы. Так те участники, которые не смогли с ними справиться, получат новые для них знания, — обратился к участникам мероприятия Игорь Косенко.

Каждый из присутствующих получил «Журнал лаборанта» с перечнем вопросов из разных сфер науки, к части которых были даны варианты ответов. Также участникам «Открытой лабораторной» раздали дополнительные бланки, в которые они дублировали ответы на вопросы. «Журнал лаборанта» они оставляли у себя, а бланки надлежало сдать завлабу.

На написание «лабораторной» было отведено полчаса, затем в течение часа шел детальный разбор правильных ответов. Некоторые вопросы оказались довольно каверзными, и одних только знаний было недостаточно, чтобы дать верный ответ.

Вопросы были сгруппированы по четырем рубрикам: «Реникса (чепуха)», «Разве это научно?», «Ваша версия», «Масштаб явлений», а также один вопрос-бонус.

Современные динозавры

Первый же вопрос вызвал у многих «лаборантов» затруднения. Им нужно было решить, является ли истинным утверждение «Птицы — это динозавры».

— Долгое время считалось, что динозавры и птицы не приходятся родственниками друг другу. Когда в XIX веке ученые впервые обнаружили динозавров, они представляли, что это были огромные рептилии, и сравнивали их с крокодилами. Так, в Гайд-парке Лондона был установлен памятник динозаврам. Там эти доисторические существа представлены в виде огромных зубастых ящериц, чем-то похожих на игуан. Позднее английский зоолог, популяризатор науки и защитник эволюционной теории Чарлза Дарвина Томас Гексли первым предположил, что птицы и динозавры — родственники. Произошло это после того, как были найдены отпечатки археоптерикса, который стал промежуточным звеном между ними. Предположение переросло в уверенность в конце прошлого века, когда на северо-востоке Китая был открыт первый известный в мире оперенный динозавр синозавроптерикс. Его скелет и перья отчетливо отпечатались в озерных отложениях. Затем находки таких динозавров стали более многочисленными, а на территории Забайкальского края ученым удалось найти не хищного пернатого динозавра, как случалось до того, а травоядного. Вскоре были обнаружены новые переходные звенья между хищными оперенными динозаврами и птицами, поэтому стало очень сложно разграничивать, где одни, а где другие. Сейчас используются другие подходы к систематике организмов, птиц включили в большую группу динозавров, поэтому они считаются дожившими до наших времен тероподами, — объяснил Игорь Косенко.

Каверзные вопросы

Участники «Открытой лабораторной» ответили на множество разнообразных вопросов, а те, кто не знал верных ответов, узнали много интересных фактов из мира науки. Например, что тяжелая вода, хотя и находится рядом с радиоактивными материалами, но сама по себе не радиоактивна, потому что состоит из стабильного изотопа — дейтерия. В центре нашей галактики существует огромная черная дыра. Жидкая вода может существовать при отрицательной температуре. Ядерную реакцию возможно провести в домашних условиях, и при этом никто не пострадает. Бабочка не может помнить о том времени, когда была личинкой, потому что в стадии куколки нейронные связи, формирующие мозг личинки, разрываются и перестраиваются настолько радикально, что память о том, как она была личинкой, почти наверняка не сохраняется. Астероид нельзя назвать именем домашнего любимца, а голос кита невозможно записать на компакт-диск. Телегония и гомеопатия антинаучны, жизнь на нашу планету вполне могла бы быть занесена из космоса, ртуть можно превратить в золото, но это трудно и очень дорого. Через 200 миллионов лет на Земле останется только один суперконтинент.

Бонус-вопрос вызвал затруднения у многих. Нужно было написать химическую формулу вещества, описанного в 1990 году студентами Калифорнийского университета. Это вещество широко используется в производстве пестицидов, удобрений и ядерных реакторах, является основной составляющей кислотных дождей, контакт с газообразной формой химиката приводит к сильным ожогам, вдыхание небольшого количества вещества грозит смертельным исходом, ускоряет коррозию и вредит большинству электроприборов, используется в производстве как растворитель и хладагент. Справиться с этим каверзным вопросом многим позволили чувство юмора и логическое мышление, ведь оказалось, что формула этого соединения с непонятным названием дигидрогена монооксид — H2O.

Лучшие результаты

Как пояснил завлаб, ответить на вопросы нынешней «Открытой лабораторной» было предложено нейросети ChatGPT. С бонус-вопросом искусственный интеллект не справился. В целом же за «лабораторную» нейросеть получила 16 баллов из 28 возможных.

Геолог на пенсии Ольга набрала 19 баллов. Она и стала победительницей «Открытой лабораторной» в НГУ.

— Наукой я интересовалась всегда, а сегодня пришла сюда, чтобы узнать для себя что-нибудь новое. Я участвовала в нескольких «Открытых лабораторных», до пандемии приходила каждый год, и с нетерпением ждала, пока они возобновятся. Вопросы, как всегда, интересные, предполагающие получение новых знаний. Признаюсь, затруднений они у меня не вызвали, — отметила Ольга.

Аспирант третьего курса Физического факультета НГУ Сергей Пономарев получил 18 баллов.

— Я впервые участвую в «Открытой лабораторной», не ожидал такого высокого результата и очень рад, что оказался на втором месте. Некоторые вопросы вызвали затруднение. Например, на первый — о динозаврах и птицах, — я ответил неправильно. И, главное, знал, что они родственники! Другие вопросы были тоже очень интересными и познавательными, я очень рад, что принял участие в этом мероприятии и обязательно приду на «Открытую лабораторную» в следующем году, — сказал молодой человек.

Второе место с Сергеем разделил житель Академгородка Алексей Артемов. Он тоже набрал 18 баллов.

— Я уже участвовал в «Открытой лабораторной» несколько лет назад и неожиданно для себя занял первое место. Так что и сегодняшний результат для меня не стал сюрпризом, не то, что в первый раз. Вот тогда я был удивлен собственными знаниями. Я интересуюсь наукой, но не на профессиональной основе — в свободное время читаю научно-популярную литературу. Два вопроса заставили меня задуматься, а именно первый и последний — о птицах и динозаврах и бонусный. Но и на них я ответил правильно. Считаю, что такие мероприятия очень нужны, популяризация науки — очень важное и ответственное дело. А в случае с «Открытой лабораторной» — еще и увлекательное, — высказал свою точку зрения Алексей.

Завлаб Игорь Косенко участвовал в «Открытой лабораторной» впервые.

— Впечатления от мероприятия самые положительные! Вопросы были действительно интересными и порой неоднозначными, но это хорошо, ведь они вызывают у людей еще больший интерес к обозначенной научной тематике.

Я считаю, что такие акции необходимы, их очень нужно и важно проводить. Они пробуждают в людях интерес к научным знаниям. Всегда приятно вести беседу с умным человеком, а умный человек — это человек интересующийся. В нем живет детский интерес к миру, который его окружает. К сожалению, познания части людей тяготеют к антинаучным заблуждениям. С этим нужно бороться, и мероприятия, подобные «Открытой лабораторной» в таком случае очень важны, — поделился своими впечатлениями завлаб.

