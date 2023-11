Внимание СМИ к теме биткоина можно использовать для прогнозирования его доходности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ изучили зависимость между изменением цены биткоина и вниманием СМИ к этой криптовалюте. Учёные рассмотрели упоминания биткоина в СМИ в 2017–2021 годах и построили математическую модель, которая позволила описать сильную взаимосвязь между вниманием СМИ и ценами на биткоин. Исследование опубликовано в журнале Applied Stochastic Models in Business and Industry. Вопрос моделирования цен на биткоин интересен многим исследователям. Модели для описания динамики криптовалют используются во многих областях — например, при прогнозировании пузырей или диверсификации инвестиционных портфелей. При этом динамика цены биткоина принципиально отличается от динамики многих других финансовых инструментов, поскольку как цена биткоина, так и её волатильность изменяются очень резко — как говорят в таких случаях, динамика имеет скачкообразный характер. Именно по этой причине исследователи постоянно ищут новые и более сложные подходы к моделированию цены биткоина. Одним из них может стать прогнозирование цены биткоина с учётом внимания к нему СМИ. Исследователи из лаборатории стохастического анализа и его приложений ФЭН ВШЭ Владимир Панов и Екатерина Морозова предложили новую модель для изучения связи внимания СМИ к биткоину и изменению его цены. Эта модель построена на основе процессов Леви, которые широко применяются для описания временных рядов со скачкообразной динамикой. В работе рассматривали данные об упоминании биткоина в СМИ за пять лет — с 2017 по 2021 год. Популярность публикаций определяли с помощью показателей Google Trends.

Большая трудность состоит в том, что внимание СМИ и доходности биткоина оказывают взаимное влияние друг на друга — резкое изменение в доходности может существенно повысить внимание со стороны СМИ и, наоборот, заявления известных политиков и другие новости могут привести к резкому росту или падению цены биткоина. Эта трудность была решена при помощи новых методов анализа низкочастотных данных (low-frequency data), которые были разработаны специально для моделей, основанных на процессах Леви.

Интересный вопрос заключается в том, можно ли индуцировать рост стоимости биткоина, устраивая публикации в СМИ, то есть повышая PR-активность? Скорее всего да. При этом важно понимать, что точное влияние PR-стратегии нам на самом деле не известно, поскольку все модели являются стохастическими, то есть основанными на вероятностных подходах.

Результаты исследования и предложенная модель помогают в изучении динамики криптовалютного рынка и влияния на него внешних факторов. Это, несомненно, полезно для дальнейших академических исследований, разработки политики и оценки рисков. Работа также представляет ценность для инвесторов и может помочь принимать более обоснованные решения относительно торговых стратегий, управления рисками и сроков инвестирования.

13 ноября

