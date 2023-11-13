Внимание СМИ к теме биткоина можно использовать для прогнозирования его доходности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ изучили зависимость между изменением цены биткоина и вниманием СМИ к этой криптовалюте. Учёные рассмотрели упоминания биткоина в СМИ в 2017–2021 годах и построили математическую модель, которая позволила описать сильную взаимосвязь между вниманием СМИ и ценами на биткоин. Исследование опубликовано в журнале Applied Stochastic Models in Business and Industry.

Вопрос моделирования цен на биткоин интересен многим исследователям. Модели для описания динамики криптовалют используются во многих областях — например, при прогнозировании пузырей или диверсификации инвестиционных портфелей. При этом динамика цены биткоина принципиально отличается от динамики многих других финансовых инструментов, поскольку как цена биткоина, так и её волатильность изменяются очень резко — как говорят в таких случаях, динамика имеет скачкообразный характер. Именно по этой причине исследователи постоянно ищут новые и более сложные подходы к моделированию цены биткоина. Одним из них может стать прогнозирование цены биткоина с учётом внимания к нему СМИ.

Исследователи из лаборатории стохастического анализа и его приложений ФЭН ВШЭ Владимир Панов и Екатерина Морозова предложили новую модель для изучения связи внимания СМИ к биткоину и изменению его цены. Эта модель построена на основе процессов Леви, которые широко применяются для описания временных рядов со скачкообразной динамикой. В работе рассматривали данные об упоминании биткоина в СМИ за пять лет — с 2017 по 2021 год. Популярность публикаций определяли с помощью показателей Google Trends.