Вещи для сильных девушек: в Вышке состоялась выставка Emancifashion

В начале ноября в корпусе Вышки в Малом Трехсвятительском переулке состоялась выставка Emancifashion, посвященная репрезентации женщин в искусстве и моде. В рамках экспозиции, придуманной первокурсницами ОП «Медиакоммуникации» НИУ ВШЭ, свои работы представили студентки ОП «Дизайн одежды» Школы дизайна Вышки. Выставку организовали студентки Рината Анисимова, Дара Тимакова, Виктория Разыкова, Дарья Ларионова и Екатерина Каменченко. Эта идея возникла у Ринаты, когда они с подругами размышляли, почему многие женщины отказываются от успешной карьеры в сфере моды и дизайна. «Мы хотели доказать на примере студенток Вышки, что женщины в этой области достаточно хороши, чтобы об их профессиональных достижениях знали так же, как о деятельности знаменитых модельеров-мужчин», — пояснила Рината. Если не создавать искусственных преград, женщины могут достичь в своей карьере тех же высот, что и мужчины, считают студентки. «Для этого нужно развеять мифы о женской слабости, низком уровне навыков, неумении работать в конкурентных сферах», — говорит Рината. Она рассказала, что организация выставки оказалась очень трудоемким занятием: «Изначально мы допустили много ошибок, потому что решили организовывать мероприятие маленькой командой — нас всего пятеро, — и нам пришлось непросто».

Одной из участниц выставки стала второкурсница образовательной программы «Дизайн одежды» Мария Сырвасова. Она убеждена, что такие мероприятия необходимы для создания локального женского комьюнити, где девушки увлечены творчеством и поддерживают друг друга. На Emancifashion она представила работу под названием “poder oculto de españa”. «В первом модуле 2-го курса моим референсом для создания исторического костюма были работы Натальи Гончаровой (русская художница-авангардистка, график, сценограф. — Ред.) из ее серии “Испанки”, — рассказала студентка. — В 1917 году она писала, что Испания — единственная европейская страна, в которой есть какая-то скрытая сила». В 1916 году в одном испанском журнале были опубликованы два стихотворения, в которых упоминались национальные покрывающие предметы гардероба (мантилья и мантон), а также статья активиста о том, что в Мадриде женщинам опасно выходить на улицу одним из-за нежелательного мужского внимания. «Я заинтересовалась функционалом испанских шалей, — вспоминает Мария. — В ходе исследования выяснилось, что они имели разное назначение: служили украшением, демонстрировали уровень богатства, помогали произвести эффект в танце, играли важную роль в создании национального образа. Может, та самая скрытая сила Испании как раз в испанских женщинах и укрывающих их шалях — очень практичных, но при этом несущих таинственный смысл». Второкурсница Злата Морозова представила на выставке две работы. Концепция первой, “Unrealized goals”, построена на стремлении человека убежать в безупречный мир. За основу взят план идеального города Ле Корбюзье “Plan Voisin”. «Эта тема близка мне по духу, так как я сама столкнулась с проблемой того, что задуманное остается лишь идеей», — говорит Злата. Второй ее проект — «Шипы». «Это был индивидуальный запрос, — пояснила студентка. — Образ заказчицы натолкнул меня на идею: это вещь для сильной девушки, которая может рассчитывать только на себя».

Первокурсница Анастасия Гамулина продемонстрировала платье, которое она сшила для школьного выпускного. «Это личная история о формировании и рождении первой женской нежности внутри меня, — поделилась студентка. — Я оканчивала школу, и мне нужно было создать платье. Решила выразить свои подростковые перемены через ткань и форму. Реализация уложилась в короткий срок, хоть в целом тема самоидентификации для меня непростая, а опыта работы с подобными материалами у меня не было». Идеи для создания одежды у первокурсницы Полины Мироновой рождаются в беседах с разными людьми. «Я могу в процессе разговора уловить интересную мысль, услышать необычное слово — и хватаюсь за это, начинаю додумывать. Мне кажется, что все мои работы построены по такому принципу: я вдохновляюсь словами», — говорит студентка. На выставке она представила платье, расшитое вручную. Работа над ним шла сложно. «Когда я сшила это платье, мне пришло в голову сделать вышивку, в которой футуризм сочетался бы с русским национальным стилем, — рассказала она. — В итоге путь от идеи до последнего стежка занял около года».

