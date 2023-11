Более 600 студентов приняли участие в хакатонах «Роснефти»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Научный институт «Роснефти» в Уфе провел серию хакатонов для студентов российских вузов и программистов-робототехников. Соревнования состоялись в рамках масштабного ИТ-Марафона, который ежегодно организует Компания.

Цифровизация бизнес-процессов – одна из ключевых задач Стратегии «Роснефть-2030». Компания планомерно внедряет передовые технологические решения для повышения эффективности работы по всем направлениям своей деятельности. Проведение Марафонов ИТ-соревнований позволяет «Роснефти» решать производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные кадры и талантливую молодежь.

В 2023 году в хакатоне вузов страны приняло участие более 400 студентов из 44 городов России. Это рекорд по географическому охвату за всё время проведения ИТ-соревнования. В течение трех дней участники соревнований подбирали алгоритмы и создавали программы для автоматического прогноза нужных параметров. В финале на офлайн-площадках в 11 российских городах свои решения компетентному жюри представили лучшие 20 команд.

Победителем хакатона вузов страны стала команда студентов Высшей школы экономики из Москвы. На втором месте – учащиеся Московского физико-технического института. Бронза – у студентов Казанского федерального университета. Специальными номинациями и денежными призами были отмечены также 5 команд из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.

Оригинальные идеи участников хакатона эксперты научного института «Роснефти» планируют применить при разработке нового уникального программного комплекса по интерпретации сейсмических сигналов. Наиболее отличившиеся студенты уже получили предложения пройти практику и стажировку в научном институте.

Кроме этого в Уфе состоялся хакатон для программистов-робототехников. На соревнование зарегистрировалось 220 студентов из 25 городов. В финальный раунд прошли 12 команд, участники которых решали актуальные задачи, связанные с автоматизацией процессов нефтедобычи.

На протяжении трех дней команды конструировали, программировали и запускали мобильные платформы на основе гусеничного шасси. Созданные участниками шаттлы должны были в автоматическом режиме преодолеть трассу, снять требуемые показатели с манометра, установленного на трубопроводе, остановиться в отмеченной зоне для передачи перевозимого груза квадрокоптеру и доехать до финиша.

Эксперты оценивали представленные проекты по целому ряду критериев: по скорости и точности прохождения трассы, корректности распознавания значений с манометров, а также промышленному дизайну элементов.

Лучший результат по итогам выполнения всех заданий показала команда «NoName510» из Самары; 2 место – у «Ne axiom» из Иннополиса, Санкт-Петербурга и Томска; 3 место заняла команда «TPU_TE/M» из Томска и Санкт-Петербурга. Тюменский коллектив «Механавты» получил номинацию «За комплексность решения». Номинацию «Лучший промышленный дизайн» присудили уфимской команде Unreal Engineers.

Лучшие решения, представленные на соревнованиях, организаторы планируют применить в проектах по роботизации доставки проб с месторождений и мониторинга трубопроводов.

Призеры студенческих хакатонов выступят в декабре на финале марафона ИТ-соревнований «Роснефти» в Москве. Мероприятие состоится в рамках масштабной выставки «Россия» на ВДНХ в павильоне Минэнерго РФ.

ИТ-Марафон объединил в 2023 году 4 соревнования. Кроме студенческих хакатонов компания проводит также Лигу геонавигации и Академический турнир. Масштабные мероприятия «Роснефти» объединяют начинающих специалистов и профессионалов, как нефтяной отрасли, так и ИТ-индустрии, а также выводят на новый уровень современные цифровые технологии и систему образования.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

13 ноября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI