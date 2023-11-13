Архитекторы и дизайнеры Политеха празднуют победу на престижном конкурсе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Москве завершился XXXII международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству. Он проводится ежегодно Межрегиональной общественной организацией содействия архитектурному образованию. Более 50 вузов (профильных и имеющих творческие факультеты) приняли участие в мероприятии в этом году. Все выпускники ВШДиА, принимавшие участие в конкурсе, получили дипломы I степени. На рассмотрение жюри были представлены проекты и исследования бакалавров и магистров.

Представляем наших победителей!

Выпускная квалификационная работа Янь Хань «Робот-спасатель на воде для МЧС».

Выпускная квалификационная работа Екатерины Гринчий на тему «Рекламно-информационное сопровождение для библиотеки».

Выставка лучших выпускных квалификационных работ, организованная выставочной комиссией МООСАО в Центральном Доме Архитектора в Москве сопровождалась пленарными заседаниями секций, посвященными современным проблемам архитектурного и дизайнерского образования, в которых приняла участие делегация ВШДиА под руководством директора ВШДиА Маргариты Перьковой.

Смотр-конкурс МООСАО в ЦДА был приурочен к еще одному знаменательному событию — проведению XXXI Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2023». В рамках мероприятия в Гостином дворе столицы прошла масштабная выставка архитектурных достижений регионов России.

В творческой командировке в Москву приняли участие магистранты первого курса, обучающиеся по программе «Экодизайн архитектурной среды».