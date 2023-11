Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Москве завершился XXXII международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству. Он проводится ежегодно Межрегиональной общественной организацией содействия архитектурному образованию. Более 50 вузов (профильных и имеющих творческие факультеты) приняли участие в мероприятии в этом году. Все выпускники ВШДиА, принимавшие участие в конкурсе, получили дипломы I степени. На рассмотрение жюри были представлены проекты и исследования бакалавров и магистров.

Представляем наших победителей!

Номинация «Концептуальное проектирование (Дизайн)»

Выпускная квалификационная работа Екатерины Гринчий на тему «Рекламно-информационное сопровождение для библиотеки». Научный руководитель — доцент ВШДиА Татьяна Диодорова. Номинация «Предметный и промышленный дизайн» Выпускная квалификационная работа магистра Ильи Кувшинского «Разработка прототипа индивидуального средства передвижения космонавта в безвоздушном пространстве». Научный руководитель — доцент ВШДиА Андрей Зубов. Выпускная квалификационная работа Янь Хань «Робот-спасатель на воде для МЧС». Научные руководители — доценты ВШДиА Андрей Зубов, Айрат Аслямов, Семён Щур.

Номинация «Искусство в архитектуре» Выпускная квалификационная работа магистра Вэй Вэньсюнь «Развитие традиций национальной графики Китая как основа создания фирменного стиля». Научный руководитель — доцент ВШДиА Ольга Вуль.

Выставка лучших выпускных квалификационных работ, организованная выставочной комиссией МООСАО в Центральном Доме Архитектора в Москве сопровождалась пленарными заседаниями секций, посвященными современным проблемам архитектурного и дизайнерского образования, в которых приняла участие делегация ВШДиА под руководством директора ВШДиА Маргариты Перьковой. Смотр-конкурс МООСАО в ЦДА был приурочен к еще одному знаменательному событию — проведению XXXI Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2023». В рамках мероприятия в Гостином дворе столицы прошла масштабная выставка архитектурных достижений регионов России. В творческой командировке в Москву приняли участие магистранты первого курса, обучающиеся по программе «Экодизайн архитектурной среды». Профессиональное взаимодействие профессорско-преподавательского состава и учащихся ВШДиА формирует как теоретические, так и практические навыки наших студентов и становится важной составляющей подготовки будущих архитекторов-дизайнеров , — рассказала доцент ВШДиА Ольга Вуль.

Версия для печати

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI