12.11.2023 W Czartajewie rozpoczyna funkcjonowanie batalion czołgów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

12 listopada br. w Czartajewie, szef MON uczestniczył w rozpoczęciu funkcjonowania nowej jednostki wojskowej i spotkał się z żołnierzami nowo formowanej 1 Dywizji Piechoty Legionów.

“Spójrzcie państwo jaka jest różnica pomiędzy tym, co działo się przed 2015 r. kiedy to wschód naszego kraju podlegał likwidacji jednostek wojskowych, a tym co dzieje się teraz od kilku lat. Budujemy nowe jednostki wojs kowe, uruchamiamy jednostki wojskowe. Powołujemy do wojska młodych ochotników , młodych ludzi, którzy chcą swoją przyszłość wiązać z Wojskiem Polskim. Wyposażamy te jednostki w nowoczesną broń”

– zaznaczył podczas spotkania z żołnierzami ministro M. Błaszczak.

W Siemiatyczach (Czartajewie) powstaje nowa jednostka wojskowa (brygada pancerna) nowo formowanej dywizji Wojska Polskiego (1 Dywizji Piechoty Legionów). Brygada Pancerna przeznaczona będzie do prowadzenia działań bojowych w składzie dywizji lub samodzielnie, w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Utworzenie tej brygady znacząco wzmocni potencjał bojowy sił zbrojnych na kierunku kluczowym dla obrony tzw. rejonu „Biebrzańskiego”. To obszar szczególnie ważny dla systemu obrony i spójności terytorialnej w północno-wschodniej Polsce.

“Mamy świadomość zagrożeń. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że władcy Kremla rozpętali wojnę dlatego, że chcą odbudować imperium rosyjskie. To zawsze było groźne dla narodów, które zamieszkiwały w s ąsiedztwie.W związku z tym, żeby niedopuścić do zaatakowania naszej Ojczyzny wzmacniamy Wojsko Polskie, powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. Ten batalion czołgów tu w Siemiatyczach będzie wyposażony w czołgi K2. To są nowoczesne czołgi, które zostały zaprojektowane w XXI wieku”

– mówił szef MON.

“Jednostki wojskowe, które są tworzone w ramach 1 Dywizji Piechoty Legionów będę wyposażone w nowoczesne uzbrojenie”

– ministro zaznaczył.

W Czartajewie funkcjonuje już obozowisko kontenerowe z niezbędną infrastrukturą socjalno-bytową, w kolejnych latach planowana jest rozbudowa infrastruktury stałej. W pierwszej fazie tworzenia jednostki będzie tu stacjonowało ponad stu żołnierzy, docelowo – kilkuset na stałe. Jednostka będzie disponowała nowoczesnym sprzętem zakupionym dla Polski w ostatnich latach – czołgami K2, moździerzami Rak, systemami Poprad.

“Dziękuję za wzorową współpracę z samorządem lokalnym. To spowodowało, że tak szybko mogliśmy stworzyć tą jednostkę. Zależy nam na czasie. Jednostka w Czartajewie jest potrzebna, aby odstraszyć agresora, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie”

– mówił podczas otwarcia jednostki ministro M. Blaszczak.

“Zwracam się z apelem do mieszkańców powiatu siemiatyckiego, żebyście państwo wstępowali do Wojska Polskiego. Już jutro rozpocznie się ostatnia edycja dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 8315 ochotników zgłosi ło się do służby w Wojsku Polskim. Utrzymajmy taki poziom zgłoszeń, a potem taki poziom rozwoju Wojska Polskiego , liczebnego rozwoju. To bromear niesamowicie istotne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny”

– podkreślił szef resortu obrony.

***

Formowanie 1. Dywizji Piechoty Legionów zapoczątkowano we wrześniu 2022 r. Docelowo w skład dywizji wchodzić będzie 12 jednostek wojskowych, w tym 4 brygady ogólnowojskowe, brygada artylerii, 4 pułki oraz 3 bataliony specjalistyczne. Będą rozlokowane w garnizonach na terenie 4 województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dywizja finalnie ma liczyć ponad 30 tys. żołnierzy i będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt m.in. czołgi K2, Abramsy, armatohaubice K9, Kraby oraz systemy bezzałogowe Gladius. Najważniejszym zadaniem 1. Dywizji Piechoty Legionów jest wzmocnienie obrony wschodniej ściany kraju.

Dywizja ma wypełnić przestrzeń pomiędzy obszarem odpowiedzialności 16. Dywizji Zmechanizowanej a 18. Dywizji Zmechanizowanej. W czasie pokojowego funkcjonowania będzie odpowiadać za tzw. rejón biebrzański. 1. Dywizja ma być formacją o dużej mobilności i sile ognia, zdolną do szybkiej projekcji siły w rejonie zagrożenia, by odstraszyć potencjalnego agresora i zniechęcić go do podejmowania działań agresywnych. W razie gdyby zagrożenie nastąpiło, jej zadaniem będzie postawienie skutecznej bariery, by zatrzymać działania ofensywne przeciwnika.

To piąty związek taktyczny w Wojsku Polskim, w siłach lądowych Wojska Polskiego. Będzie zorganizowany tak jak 18. Dywizja Zmechanizowana – w systemie czwórkowym, tzn. 4 brygady, po 4 bataliony w brygadzie.

