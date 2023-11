12.11.2023 Oświadczenie MSZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Oświadczenie MSZ12.11.2023

12 listopada br. mija trzecia rocznica śmierci Ramana Bandarenki, jednej z wielu ofiar brutalnych represji rozpętanych przez reżim w Mińsku przeciwko własnemu społeczeństwu po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r.

Morderstwo młodego niewinnego człowieka i bezkarność jego katów jest symbolem stosunku obecnych władz w Mińsku do własnego narodu oraz jego aspiracji do godnego życia w wolnym państwie.

Dzień 12 listopada stał się jedną z wielu tragicznych dat w najnowszej historii naszych bliskich sąsiadów, kiedy w sposób szczególny przypominamy o dramacie, jaki rozgrywa się na Białorusi – o tysiącach niewinnie uwięzionych i setka ch tysięcy szukających schronienia przed represjami za granicą.

Represje mają charakter systemowy i powszechny, dotykają znacznej części społeczeństwa. W sposób bardzo dotkliwy stosowane są również wobec licznej polskiej mniejszości, pozbawiając ją prawa do swobodnej nauki języka polskiego, pielęgnowania kultury i kultywowania pamięci Historycznej.

Niezmiennie oczekujemy od władz w Mińsku zwolnienia wszystkich więźniów politycznych i rozpoczęcia otwartego dialogu ze społeczeństwem w celu demokratycznej transformacji odpowiadającej aspiracjom narodu białoruskiego i będącej fundamente m zachowania niepodległego państwa.

Wyrażamy głęboki szacunek dla demokratycznych postaw i pragnień przeważającej części społeczeństwa a także niezależnych białoruskich twórców kultury, dziennikarzy i polityków. Słyszymy i rozumiemy wyrażane przez niezależne białoruskie środowiska poczucie przynależności Białorusinów do europejskiej spuścizny Historycznej i pragnienie zacieśniania bliskich więzi z Europą.

