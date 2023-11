12.11.2023 1 Dywizja Piechoty Legionów wzmocni bezpieczeństwo północno-wschodniej Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

1 Dywizja Piechoty Legionów wzmocni bezpieczeństwo północno-wschodniej Polski12.11.2023

“Możemy powiedzieć z satysfakcją, że Wojsko Polskie jest tu w powiecie grajewskim, jest w Wojewodzinie. To jest pierwszy etap budowy jednostki wojskowej w tych okolicach. (…) Wszyscy, którzy interesują się historią doskonale wi edzą, że kierunek brzeski, kierunek grodzieński, a były kierunki, z których Polska była atakowana. (…) Żeby do takiego ataku nie doszło budujemy silne Wojsko Polskie w tej części naszego kraju” – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami Wojska Polski ego.

12 listopada br. szef MON w Wojewodzinie spotkał się z żołnierzami służącymi w nowo powołanej Brygadzie Zmotoryzowanej wchodzącej w skład 1 Dywizji Piechoty Legionów.

Głównym zadaniem Brygady Zmotoryzowanej w Wojewodzinie będzie prowadzenie działań bojowych samodzielnie lub w składzie dywizji, w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Utworzenie Brygady Zmotoryzowanej znacząco wzmacnia potencjał bojowy Sił Zbrojnych RP na kierunku kluczowym dla obrony rejonu tzw. “Biebrzańskiego”, który jest szczególnie ważny dla zachowania trwałości systemu obrony i spójności terytorialnej północno-wschodniej Polski.

“My nie przyjmujemy do wiadomości koncepcji obrony Polski na linii Wisły. Każdy skrawek polskiej ziemi ma być broniony i będzie broniony, jeśli będzie taka potrzeba. Będzie broniony dzięki żołnierzom Wojska Polskiego, którzy maj ą nowoczesny sprzęt i którzy są tak liczni, że będą w stanie sprostać tym wyzwaniom. Chodzi o odstraszanie agresora. Oczywiście nikt nie chce wojny, ale żeby nie doszło do wojny musimy mieć silne Wojsko Polskie. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To jest ta maksyma, której jeste śmy wierni i którą wcielamy w życie. tacy, którzy twierdzą, że 300-tysięczne Wojsko Polskie nie jest możliwe. To nieprawda. Trzeba tylko chcieć i dążyć do osiągnięcia tego celu”

– Ministro podkreślił M. Błaszczak.

Infrastruktura na potrzeby Brygady Zmotoryzowanej tworzona jest od podstaw, ponieważ wcześniej nie stacjonowały tam jednostki wojskowe. Utworzono już obozowisko kontenerowe z niezbędną infrastrukturą socjalno-bytową, zapewniającą funkcjonowanie 180 żołnierzy. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa infrastruktury stałej, która umożliwi tworzenie kolejnych pododdziałów Brygady Zmotoryzowanej.

***Formowanie 1 Dywizji Piechoty Legionów zapoczątkowano we wrześniu 2022 r. Kocepcję związku taktycznego przygotował obecny dowódca gen. dyw. Dr. Norbert Iwanowski.

Docelowo w skład 1 DPLeg wchodzić będzie 12 jednostek wojskowych, w tym 4 brygady ogólnowojskowe, brygada artylerii, 4 pułki rodzajów wojsk oraz 3 bataliony specjalistyczne rozlokowane w garnizonach na terenie 4 województw: podlaskiego, mazowieckiego, Warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dywizja finalnie ma liczyć ponad 30 tys. żołnierzy i będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt m.in. czołgi K2, Abramsy, armatohaubice K9, Kraby oraz systemy bezzałogowe Gladius.

