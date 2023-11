В павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» прошел День Якутии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В воскресенье гости международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ познакомились с традициями и культурой самого холодного региона страны – Республикой Саха (Якутия). В павильоне «Роснефти» прошел национальный день Якутии.

В торжественном церемонии открытия приняли участие представители НК «Роснефть» и Председатель Правительства Республики Саха Кирилл Бычков. В ходе своего выступления представитель региона отметил важную роль Компании в развитии промышленного и социально-экономического потенциала Республики.

«Компания «Роснефть», которая является долгосрочным и одним из самых надежных партнеров Республики, как никто другой знаком с высоким потенциалом региона в области нефтедобычи. Компания принимает активное участие не только в промышленном развитии, но и в социальной жизни нашего региона – что вызывает большое уважение и народную поддержку благодаря такому ответственному подходу» – отметил в своем выступлении Кирилл Бычков.

Якутия — самый крупный регион и единственный субъект России, поделённый сразу на три часовых пояса. На территории Якутии «Роснефть» представлена компанией «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которое занимается разработкой Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Предприятие входит в тройку самых крупных активов «Роснефти» в Восточносибирском нефтяном кластере. Уровень добычи составляет более 5 млн тон нефти в год. В октябре 2023 года нефтяники «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» добыли юбилейную 30-ти миллионную тонну нефти.

Предприятие реализует масштабные геологоразведочные работы на территории Республики Саха. Высокая эффективность геологоразведочных работ достигается за счет применения инновационных технологий, комплексного подхода к ведению геологоразведочных работ, эффективного взаимодействия геологов «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» с научно-проектным комплексом «Роснефти».

Один из значимых проектов предприятия – строительство первой в мире 15-ти ствольной многозабойной скважины «Березовый лист» на Среднеботуобинском месторождении. Скважина названа так за сходство с листом дерева. При общей длине 12 792 м скважина имеет самую большую в России протяженность проходки – свыше 10 тыс. метров. Запускные параметры скважины составили более 400 тонн нефти в сутки, что является абсолютным рекордом. В отличие от многозабойных скважин, пробуренных по технологии «Fishbone», конструкция инновационной скважины имеет 7 основных боковых стволов, каждый из которых делится ещё на два. Продуктивность «Березового листа» в 10 раз выше обычной горизонтальной скважины. Проект занял первое место на всероссийском конкурсе «Новая идея».

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов в Республике. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Компанией и правительством региона реализуются крупные проекты. В год 100-летия Республики Саха «Роснефть» открыла Малую академию наук в селе Чапаево Хангаласского района. В новом здании площадью 7 тыс. м2 учатся дети как из крупных городов, так и из отдаленных районов Республики. Центр по поддержке талантливых детей при академии наук был открыт в Якутии в рамках нацпроекта «Образование». Он работает по модели образовательного центра «Сириус». Этот центр является своеобразным хабом научно-исследовательской и проектной деятельности школьников для всего дальневосточного региона.

«Малая академия наук активнейшим образом задействована в образовательных процессах региона. При этом различные культурные учреждения являются для жителей нашей Республики важным вкладом добывающего предприятия компании «Роснефть» в нашу повседневную жизнь и, конечно, это вызывают большую благодарность» – сказал Кирилл Бычков.

Кроме этого, при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в школе в селе Тас-Юрях Мирнинского района создан центр профильного и цифрового образования «Точка роста» – отремонтированы кабинеты робототехники, 3D – моделирования, школьного пресс-центра. В школе созданы телестудия, лингафонный кабинет, историко-краеведческий музей с выставочно-образовательной экспозицией. В здании также расположены филиалы Детской школы искусств и Детской спортивно-юношеской школы города Мирного.

«Роснефть» и филиал Мирнинского политехнического института Северо-Восточного федерального университета им М.К. Аммосова (СВФУ) являются стратегическими партнерами в области развития образования и по подготовке кадров по нефтегазовому направлению. Более десяти лет на площадках вуза готовят специалистов по направлению «Нефтегазовое дело».

В ходе Дня региона посетители экспозиции «Роснефти» также познакомились с уникальной и самобытной культурой региона. Культурно-развлекательная программа тематического дня включала в себя демонстрацию завораживающих природной красотой фильмов о регионе, выступление Чысхаана-Хранителя холода (якутский Дед-Мороз) с Зимушкой, священный обряд «Алгыс», выступление виртуозов, играющих на хомусе.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

12 ноября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI