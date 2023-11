Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

12 ноября в МГУ имени М.В. Ломоносова в очном формате прошел традиционный осенний День открытых дверей. Его ключевым событием стала актовая лекция ректора Московского университета академика В.А. Садовничего.

Поблагодарив всех гостей университета, ректор отметил, что День открытых дверей – это встреча руководства вуза с абитуриентами, которая ставит целью наглядно показать, что такое МГУ сегодня. Виктор Антонович напомнил о славной истории ведущего российского университета, основанного в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной с подачи И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова. Выдающийся российский ученый-энциклопедист вместе с первым куратором Московского университета И.И. Шуваловым, одним из образованнейших людей своего времени, разработали проект императорского указа и учредительных документов, которые были подписаны в день рождения матери фаворита Татьяны Шуваловой. Сегодня это не только день рождения Московского университета, но и праздник всего российского студенчества.

К приближающемуся 270-летию главный университет страны представляет собой научно-образовательный комплекс мирового уровня. МГУ сегодня – это 40 факультетов, 377 кафедр, 40 научно-исследовательских институтов и центров, 9 филиалов (из них 5 – за рубежом) и Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне, 3 школы: СУНЦ имени А.Н. Колмогорова, Университетская гимназия, а также Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского в Краснодарском крае.

МГУ обладает впечатляющей научной мощью и исследовательской инфраструктурой, в том числе научной библиотекой – одной из крупнейших в стране, ботаническим садом, издательским домом, медцентром, 4 суперкомпьютерами, 6 выведенными на орбиту искусственными спутниками Земли, 6 научными станциями в основных климатических зонах страны. Сохранив свое лидирующее значение в системе высшей школы страны, МГУ является и одним из самых сильных в мире по кадровому потенциалу – на 45 тысяч обучающихся приходится 6000 профессоров и преподавателей, 3000 докторов наук, 5000 научных сотрудников, 300 академиков и членов-корреспондентов госакадемий.

Представляя научный потенциал университета, В.А. Садовничий рассказал о строительстве научно-технологической долины Московского университета, два первых корпуса которой – «Ломоносов» и «Образовательный» – уже запущены. На их площадке 127 компаний-резидентов долины уже работают над трансфером знаний в востребованные рынком и обществом технологии и сервисы. На сегодня в портфеле заявок долины – более 2400 проектов. В торжественной церемонии открытия кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» 25 января 2023 года принял участие президент Российской Федерации В.В. Путин. Также МГУ – инициатор или участник крупнейших научно-исследовательских проектов, в том числе Московского центра фундаментальной и прикладной математики, Центра «Сверхзвук», разрабатывающего технологии для создания отечественного сверхзвукового лайнера второго поколения, мегапроекта «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному», ключевых проектов в Федеральных научно-технологических программах. Ректор МГУ В.А. Садовничий по поручению Правительства страны возглавляет работу над российской цифровой энциклопедией. Уникальный проект «Ноев ковчег» позволил ученым Московского университета собрать более 1,2 миллиона образцов клеточного материала в составе 70 научных коллекций, открыть по результатам этой работы более 250 новых видов живых существ.

Говоря об образовании в МГУ, Виктор Антонович отметил, что Московский университет традиционно ведет огромную работу со школьниками. МГУ возглавляет в стране олимпиадное движение школьников, в том числе сам проводит 8 всероссийских олимпиад, победители которых имеют серьезные льготы при поступлении в университет. С конца 1930-х годов работает малый мехмат и другие бесплатный кружки для юных ученых. «Их цель – повышение интереса школьников к науке и развитию высоких технологий, привлечение одарённых школьников в Московский университет», – подчеркнул ректор.

В рамках программы «МГУ – школе» ведущий университет страны проводит съезды учителей и преподавателей – предметников, летние школ для учителей из России, Армении, Беларуси, Казахстана и других стран, «Университетские субботы» для школьников Москвы – регулярные бесплатные научно-популярные лекции и мастер-классы для учащихся столичных школ. Мощным инструментом популяризации знаний, повышения авторитета профессии ученого стал Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ («Наука для всех»). Изначально придуманный в МГУ в 2006 году, сегодня он превратился в один из крупнейших в мире форматов расширения круга друзей науки, пропаганды научного взгляда на мир, проходя во всех регионах России и в дружественных странах.

Ректор рассказал об уникальных школах МГУ – Специализированном учебно-научном центре – школе-интернате имени А.Н. Колмогорова, Университетской гимназии, Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского, условиях приема в них и направлениях подготовки. Он добавил, что в рейтингах отечественных школ они неизменно занимают ведущие места.

Говоря об образовательных стандартах Московского университета, В.А. Садовничий отметил, что «шестилетнее фундаментальное образование в МГУ дает возможность выбора индивидуальных траекторий обучения в рамках одной специальности или совмещение программы по смежным научным областям». Обучение в МГУ осуществляется в форме шестилетнего специалитета или интегрированной магистратуры, добавляющей 2 года подготовки к стандартному 4-летнему бакалавриату.

Каждый год МГУ предлагает десяток новых образовательных программ. Среди новинок 2023/24 учебного года: междисциплинарные образовательные программы «Физико-химическая инженерия биосистем», «Космическое право», «Современный русский язык: системные, когнитивные и прикладные аспекты и др.»; программы на английском языке – «Международный бизнес менеджмент» и «Государственное и корпоративное управление человеческим капиталом»; программы по тематике искусственного интеллекта – «Искусственный интеллект для анализа текстов и генерации речи», «Искусственный интеллект, роботы и системы управления», «Искусственный интеллект и цифровые технологии в современной политике» и др.

Принцип междисциплинарности реализуется в МГУ посредством 300 уникальных межфакультетских курсов, которые ежегодно слушают более 30 тысяч обучающихся, в том числе по тематике искусственного интеллекта. С 2020 года в Московском университета успешно работает семь междисциплинарных научно-образовательных школ, успешно интегрирующих интеллектуальный потенциал сразу нескольких факультетов. «Их цель – развитие наиболее перспективных направлений современной науки, а также объединение учебного процесса и научных исследований», – отметил В.А. Садовничий.

Ректор остановился на деятельности военно-учебного центра при МГУ, развитии сети научно-образовательных консорциумов «Вернадский» в регионах, активной международной деятельности, которая участием студентов в программах международной академической мобильности и совместными образовательными программами связала Московский университет с 650 ведущими университетами мира. Каждый год растет интерес к обучению в МГУ со стороны граждан зарубежных стран. Сегодня в Московском университете (включая зарубежные филиалы и МГУ-ППИ) обучается 11 050 иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ дополнительного образования.

Виктор Антонович также рассказал о студенческой жизни в Московском университете – его студенческих организациях, спортивной, научной, культурной активностях. Все более популярны олимпиады для студентов – «Я – профессионал» и универсиада «Ломоносов», ежегодный весенний научный форум молодых ученых «Ломоносов». В апреле 2024 года он пройдет уже в 32-й раз.

Не остались без внимания в выступлении академика В.А. Садовничего и традиции Московского университета –Татьянин день с традиционной медовухой от ректора, вахты памяти о погибших осенью 1941 г. студентах и преподавателях – ополченцах. Рассказал ректор о развитии кампуса университета, в том числе 70-летии его всемирно известного Главного здания, наращивании фонда общежитий, баз отдыхая; напомнил о всемирно известных выпускниках МГУ, среди которых и 11 лауреатов Нобелевской премии, известные всей стране государственные деятели, лидеры культуры и медиа.

В.А. Садовничий рассказал о формате приемной кампании 2023 года, которая будет проходить на конкурсной основе по результатам суммы баллов ЕГЭ, дополнительных вступительных испытаний с учетом льгот победителям и призерам олимпиад школьников, а также индивидуальных достижений. Прием документов у абитуриентов будет осуществляться с 20 июня по 10 июля 2024 года. Новациями приемной кампании будущего года станет количество направлений подготовки (специальностей), на которые можно подать документы в МГУ – не более 5, количество вузов, в которые можно подать документы – не более 5. При этом подается 1 заявление на бюджет и 1 заявление на договорные места. В МГУ традиционно будет работать электронная система подачи документов на сайте webanketa.msu.ru, можно будет воспользоваться правительственным суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» или направить через операторов почтовой связи, а также принести лично в приемную комиссию МГУ.

Виктор Антонович обратил внимание, что уже сейчас огромный массив полезной информации для будущих абитуриентов доступен на сайте Центральной приемной комиссии университета, а также ответил на поступившие в ходе лекции вопросы, пожелав в заключение своего выступления правильного выбора и удачи при поступлении в главный университет России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI