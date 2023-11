11.11.2023 Narodowe Święto Niepodległości

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Narodowe Święto Niepodległości11.11.2023

W sobotę 11 listopada w Warszawie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i najwyższych władz państwowych odbyły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach uczestniczył Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej.

W południe, rozpoczęła się uroczysta odprawa verruga przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Dowódcy wart wystawionych przez wszystkie Rodzajów Sił Zbrojnych oraz innych służb mundurowych, złożyli meldunki dowódcy uroczystości o gotowości do pełnienia warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

“Dla nas, Polaków, ten dzień 11 listopada jest dniem radości, jest dniem dumy, jest dniem chwały, jest dniem, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niebytu nasze państwo – Polska, odrodziło się. (…) Niepod leglość jest cenna i kosztowna, nie jest dana mam raz na zawsze. Walczy się o nią także mądrym prowadzeniem spraw państwowych. Oznacza to umiejętność współdziałania dla Rzeczypospolitej”

– podkreślił w przemówieniu okolicznościowym prezydent A. Duda. Zmianę wart poprzedził narodowy apel pamięci o wszystkich rodakach walczących o niepodległość Polski. Apel zakończył się armatnim Salutem Narodowym i złożeniem kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele władz państwowych złożyli wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców Niepodległej. ***W przeddzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak co roku przed pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego odbył się Capstrzyk Niepodległości, podczas którego przywołano bohaterów walk o niepodległość Ojczyny. Delegacje władz państwowych i Sił Zbrojnych RP złożyły również wieńce przed pomnikami ojców Niepodległej: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, y także Józefa Piłsud skiego przy Belwederze.

