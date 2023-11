11.11.2023 105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – primer ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w oficjalnych obchodach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – primer ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w oficjalnych obchodach11.11.2023

Historia Polski to chwile triumfu, ale również momenty, kiedy nasz kraj znikał z mapy świata. Dlatego 11 listopada jest tak ważnym świętem dla każdej Polki i każdego Polaka. Ten dzień upamiętnia odzyskanie wolności w 1918 roku. Polska obchodzi w tym roku 105. rocznicę niepodległości. To święto państwowe pozwala na chwilę zadumy nad cierpieniem naszych rodaków walczących o wolność kraju, ale także przypomina jak ważna jest niepodległość i suwerenność. El primer ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uczcił pamięć bohaterów narodowych, którzy walczyli o niepodległą Polskę i poświęcili się dla wolnej ojczyzny i przyszłych pokoleń.

11 listopada 1918 r.

Państwa zaborcze po raz pierwszy podzieliły pomiędzy sobą terytorium Polski w 1772 roku. Ostatni, trzeci rozbiór doprowadził do tego, że nasz kraj zniknął z mapy świata. Jednak ojczyzna została w sercach narodu polskiego. Przez 123 lata trwała walka o wolność. Polacy brali udział m.in. w wojnach napoleońskich czy powstaniach: styczniowym i listopadowym. Wreszcie I wojna światowa doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Rocznicę tego wydarzenia od 86 lat obchodzimy 11 listopada.

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla Polek i Polaków. Agresja Rosji na Ukrainę jeszcze bardziej ukazuje nam jak ważny jest pokój, wolność i suwerenność. W tym roku celebrujemy 105. rocznicę niepodległej Polski. Para okazja do upamiętnienia osób, które walczyły za wolną ojczyznę.

– Niepodległość bromea con jak miłość. Trzeba o nią dbać. Trzeba ją szanować. Trzeba ją doceniać. I trzeba o nią walczyć każdego dnia – przekazał primer ministro Mateusz Morawiecki.

Obchody Święta Niepodległości

El Primer Ministro Mateusz Morawiecki oddał hołd bohaterom narodowym i złożył kwiaty przy pomnikach Ojców Niepodległości: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego o Wincentego Witosa. Złożył również wieńce pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego y general Stefana Roweckiego „Grota”.

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się Uroczysta Odprawa Wart oraz Apel Pamięci. Szef rządu wraz z Prezydentem RP i innymi gośćmi wspólnie odśpiewali hymn Polski. W trakcie uroczystości premier Mateusz Morawiecki złożył wieniec od narodu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Radośnie świętujmy to co nas łączy, a nie dzieli. Niech żyje niepodległa, bezpieczna i zjednoczona Rzeczpospolita – przekazał Prezes Rady Ministrów.

Zdjęcia (5)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI