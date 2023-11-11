Финансовые новости: Отмена размещения облигаций серии С-1-667 Банка ВТБ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлено, что с 13 ноября 2023 года по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-667, предназначенным для квалифицированных инвесторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (ISIN – RU000A0NRCP5) торги в Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” проводиться не будут.



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