Самарская область станет еще одним регионом, тестирующим беспилотники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области. Это уже 21 регион, где тестируют дроны. Всего в стране установлено шесть экспериментальных правовых режимов в сфере БАС.

ЭПР будет действовать три года и позволит проводить коммерческую воздушную перевозку грузов и авиационные работы, например, по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и охране лесов от пожаров.

«В рамках ЭПР Самарской области впервые будут тестироваться как легкие, так и «тяжелые» беспилотники массой более 30 кг. Планируется порядка 18 тысяч полетов. Их результаты будут использовать для подтверждения эффективности технологических решений и доработки дронов, которых производит самарский научно-производственный центр, созданный в рамках нацпроекта “Беспилотные авиационные системы», – заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин. Он добавил, создание ЭПР подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для отработки типовых бизнес-миссий применения БАС и их встраивания в общее воздушное движение в интересах новых видов бизнеса, связанных с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий.

Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, МЧС, мониторингу протяженных объектов инфраструктуры и др.

«В Самарской области представлены компетенции по всем стадиям жизненного цикла отрасли развития БПЛА: от генерации идей, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, до производства беспилотников, комплектующих, использования конечного продукта. Мы поддерживаем, и будем поддерживать впредь проект, который станет передовой технологической площадкой, где будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации по многим направлениям», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Оператор проекта ООО «Транспорт будущего» занимается разработкой беспилотных авиасистем и создает кластер беспилотной авиации в Самарской области. До конца 2023 года будет обеспечен запуск серийного производства грузовых БПЛА с постепенным увеличением мощности в течение следующего 2024 года. Запуск такого производства предполагает комплексную подготовку кадров. В Самарской области планируется обеспечить беспилотниками школы, сузы и вузы, заинтересовав беспилотными технологиями максимальное количество молодежи.

«Рассчитываем, что заявленные сегодня в рамках ЭПР целевые показатели станут лишь малой частью того, что предстоит сделать для достижения итоговых результатов. Одна из ключевых задач — отработка механизмов безопасного и эффективного использования БАС в воздушном пространстве с ориентацией на реальную текущую обстановку в регионе», – отметил генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

Для обеспечения эффективного и безопасного применения БАС в рамках ЭПР предусматривается введение в эксплуатацию системы управления опытным районом, которая включает применение цифровой платформы «Небосвод» и сервиса «Ранавиа» — они обеспечат организацию и безопасность полетов беспилотников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI