Российские регионы выразили готовность развивать сотрудничество с партнерами из стран ШОС

«На полях» Русского экономического форума в Челябинске прошло заседание национальной части Форума глав регионов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в формате видеоконференцсвязи обратился к участникам с приветственным словом.

«Вопросы региональной кооперации в промышленности, создания совместных логистических маршрутов и международного транспортного коридора «Север-Юг», развитие сельского хозяйства и туризма между регионами стран ШОС – все эти вопросы, которые участники обсуждают на форуме, – являются драйверами экономического развития наших стран, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Решение данных вопросов способствует повышению объемов товарооборота, расширению географии поставок, формированию новых кооперационных цепочек, а также росту качества и количества туристических обменов на пространстве ШОС».

Замминистра выразил надежду на то, что результаты заседания будут тщательно проанализированы и в ближайшей перспективе найдут успешное воплощение в экономической политике стран-участниц ШОС.

В заседании приняли участие специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев и другие представители общественности, бизнес-сообщества и власти.

