Поздравляем с Днём экономиста!

11 ноября в России отмечается День экономиста – профессиональный праздник всех тех людей, чья работа связана с экономической деятельностью: банкиров, сотрудников финансовых отделов предприятий и чиновников Министерства экономического развития РФ, которое и учредило праздник в 2015 году.

Государственный университет управления плотно связан с этой сферой человеческой деятельности – растит, воспитывает и выпускает будущих экономистов. Огромное количество различных комментариев от наших экспертов по экономике можно регулярно видеть в нашем еженедельном дайджесте #ГУУговорит. Это одно из важнейших направлений подготовки в ГУУ.

Поэтому с огромным удовольствием поздравляем Институт экономики и финансов, кафедру экономики и управления в строительстве, кафедра экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе и все прочие подразделения вуза, напрямую или косвенно связанные с экономикой. Поздравляем также и студентов-экономистов.

Желаем успехов в работе и учёбе, рационализма в использовании финансовых и личностных ресурсов, верных прогнозов и чёткого анализа, личного благосостояния и эффективных решений на благо всего государства. Пусть все кризисы скорее пройдут и экономика России, не пытаясь кому-либо подражать, пойдёт в дальнейший рост своим путём.

