День Якутии пройдет 12 ноября в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

День Республики Саха (Якутия) откроется 12 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Якутия — самый крупный регион России и единственный субъект РФ, поделённый сразу на три часовых пояса. На территории Якутии НК «Роснефть» занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов компании в Восточной Сибири. Здесь работает дочернее предприятие «Роснефти» «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которое является одним из основных налогоплательщиков региона.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов. В рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Саха (Якутия) в регионе реализовываются крупные социально-значимые благотворительные проекты. В прошлом году в селе Чапаево Хангаласского района Якутии торжественно открыт новый корпус Малой академии наук с интернатом на 100 мест, который построила и оснастила «Роснефть». Также Компания построила игровые и спортивные площадки в четырех населенных пунктах республики.

В ходе тематических дней региона посетителей экспозиции Компании ждет насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа.

В церемонии торжественного открытия Дня Якутии в павильоне «Роснефти», которая начнется в 14.00, примут участие представители Правительства региона и ПАО «НК «Роснефть».

Посетили экспозиции Компании также познакомятся с уникальной и самобытной культурой региона. Культурно-развлекательная программа тематического дня включает в себя демонстрацию завораживающих природной красотой фильмов о регионе, выступление Чысхаана-Хранителя холода (якутский Дед-Мороз) с Зимушкой, священный обряд «Алгыс», выступление виртуозов, играющих на хомусе, а также выступление эвенкийской певицы.

Международная выставка-форум “Россия” проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях Дня Якутии и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

11 ноября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI