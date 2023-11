В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» открылись Дни Приморского края

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На экспозиции компании «Роснефть» в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ открылись Дни Приморского края.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-президент по локализации, инновациям и энергетике НК «Роснефть» Андрей Шишкин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В ходе своего выступления глава региона отметил успешное сотрудничество с НК «Роснефть» по целому ряду направлений, в числе которых промышленность, социальная и образовательная сферы, финансовый сектор. Кроме этого, Олег Кожемяко заявил, что судостроительный комплекс «Звезда» является флагманом развития сотрудничества между НК «Роснефть» и Приморским краем.

«ССК «Звезда» является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов морских добычных платформ, ледоколов и крупнотоннажных гражданских судов – основы российского арктического флота. Сейчас в портфеле заказов компании около 60 судов. Судостроительный комплекс является локомотивом экономики Приморья, обеспечивая заказами смежные отрасли и производства» – сказал Олег Кожемяко в ходе презентации.

Верфь создается по поручению Президента России Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть».

На ССК «Звезда» спустили на воду уже 12 судов, в том числе сданы заказчикам и ушли в рейсы 4 танкера типа «Афрамакс» общим дедвейтом 450 000 тонн, активно строятся 23 судна. Суммарный дедвейт заказов – более 3 млн тонн.

Строительство ССК «Звезда» ведется рекордными темпами: за неполные 7 лет с начала производственной деятельности на верфи уже решены ключевые технологические задачи, введены в эксплуатацию и работают основные объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры, цех сборки блоков, открытый тяжёлый достроечный стапель с парком уникальных кранов, самый современный и производительный в России трубообрабатывающий цех.

Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», которая заключила эксклюзивное соглашение с ССК «Звезда» о размещении всех заказов на новую морскую технику и суда на мощностях судоверфи. Сейчас в портфеле заказов компании 26 судов.

Судостроительный комплекс – один из крупнейших налогоплательщиков края. За последние шесть лет объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты разных уровней увеличился почти в 14 раз. Судоверфь также является ведущим работодателем региона. В настоящее время на предприятии уже работают около 11 000 сотрудников верфи и подрядных организаций.

Особое внимание глава Приморского края уделил программе развития профессиональной подготовки, которую в регионе реализует «Роснефть», что способствует развитию рынка труда всего Дальнего Востока.

«Чтобы обеспечить самую технологичную судоверфь высококвалифицированными кадрами, «Роснефть» создает в регионе базы профессиональной подготовки. Основная площадка для подготовки судостроителей и судоремонтников – Дальневосточный судостроительный колледж. Он участвует в Федеральной программе «Профессионалитет». На базе колледжа обучаются основные производственные рабочие комплекса «Звезда», а на территории верфи проходит производственная практика студентов. Кроме этого, «Роснефть» создает инжиниринговый центр. Он будет заниматься решением задач в сфере производства и импортозамещения для отечественного судостроения и судоремонта. А также развитием инновационных технологий» – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края в своей презентации также заявил, что появление такого мощнейшего предприятия, как судоверфь «Звезда», дало по-настоящему новую жизнь Большому Камню. Город получил новый виток развития, и в город вновь потянулись молодые специалисты. Причем не только профильных профессий, но и смежных. Для привлечения кадров из других регионов страны, а также создания комфортных условий проживания корабелов, «Роснефть» строит новые жилые кварталы.

На текущий момент введены в эксплуатацию 36 жилых домов более чем на 2,5 тысячи квартир в четырех микрорайонах города Большой Камень. Строятся еще 47 домов, которые рассчитаны на почти 3,5 тысячи квартир. Всего до конца 2024 года планируется построить 80 домов почти на 6 тысяч квартир. Общая площадь жилой застройки в рамках программы составит 300 тысяч квадратных метров за 8 лет.

Губернатор Приморского края также осмотрел экспозицию Компании. Главе региона продемонстрировали основные этапы развития НК «Роснефть» и нефтяной отрасли страны, познакомили с инновационными разработками Компании. Особый интерес у Олега Кожемяко вызывала модель цифрового месторождения, с помощью которой можно удаленно контролировать основные технологические параметры нефтепромысла и управлять процессом добычи. Такой программный комплекс уже работает на добывающих предприятиях «Роснефти» в Уфе и Тюмени, в планах – дальнейшее тиражирование эффективного цифрового решения на другие предприятия Компании.

Также Олег Кожемяко оценил самый быстрый гоночный российский автомобиль Lada Vesta команды Lada Sport Rosneft – многократного победителя российской серии кольцевых гонок и попробовал свои силы за рулем гоночного симулятора.

В рамках Дней Приморского края в павильоне «Роснефти» с 11 по 12 ноября 2023 г. проходят дегустация блюд дальневосточной кухни, лекции о сохранении экологии и биоразнообразия региона, в том числе леопарда, разнообразные мастер-классы и игры для детей. Гости павильона также могут отправить открытку с «Приветом из Приморья». Кроме этого посетителей ждет насыщенная образовательная программа.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI