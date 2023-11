Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

10 listopada, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, ministro Mariusz Błaszczak wręczył nagrody, medale i wyróżnienia żołnierzom Wojska Polskiego za nienaganną służbę oraz bohaterstwo, ofiarność i odwagę w ratowaniu życia ludzkiego.

Szef MON wyróżnił trzy jednostki Wojska Polskiego tytułem „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały: 1. Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz Puł k Reprezentacyjny Wojska Polskiego. W przededniu Narodowego Święta Niepodległości ministro wyróżnił również żołnierzy i wybrane jednostki wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Siedmiu żołnierzy, którzy często z narażeniem własnego zdrowia i życia, nieśli pomoc potrzebującym otrzymało dziś od ministra nagrody finansowe. Wśród wyróżnio nych znaleźli się żołnierze, którzy ratowali poszkodowanych z pożarów oraz wypadków drogowych.

Żołnierze Wojska Polskiego desde 2021 roku, od momentu kiedy Białoruś rozpoczęła ataki hybrydowe na Polskę, wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy. W ramach służby na granicy i wsparcia Straży Granicznej żołnierze Patrolują pogranicze polsko-białoruskie. Zadania te realizują żołnierze wojsk operacyjnych oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze, którzy wzorowo pełnili służbę na granicy polsko-białoruskiej zostali wyróżnieni przez szefa MON odznakę „Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

„Dziękuję za państwa służbę na granicy polsko-białoruskiej ,za odpieranie ataków hybrydowych, jakie wciąż dokonywane są z terytorium Białorusi na naszą Ojczyznę. Dziękuję też za postawę służby. Żołnierze reagują wtedy, gdy widzą, ze dzieje się coś złego, pomagają poszkodowanym, nie przechodzą obok, reagują. Para bromear niezwykle istotna wartość i cecha, która wyróżnia żołnierzy Wojska Polskiego. Naśladujmy żołnierzy, bierzemy wzór z ich postawy. Pomagajmy i służmy innym. Niezwykle istotne broma a dla naszej przyszłości”

– zaznaczył podczas uroczystości szef MON.

Uroczysta zbiórka była również okazją do wręczenia medali “Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Ministro M. Błaszczak podkreślił, że o niepodległość trzeba zabiegać rancio, a jej gwarantem jest liczebne i dobrze wyposażone Wojsko Polskie.

„Niepodległość jest ważna ze względu na rozwój naszego kraju, ale jest też ważna ze względu na przyszłość następnych pokoleń. Stąd też róbmy wszystko, żeby utrzymać niepodległość. Rozwijajmy i wzmacniajmy wojsko Polskie. To moje zadanie jako ministra obrony narodowej. Jestem dumny z tego, że tak wiele wspólnie zrobiliśmy, bo oczywiście to nie jest moja wyłączna zasługa, tylko wszystkich tych, którzy na co dzień służą w Wojsku Polskim. Próg 300 tysięcy żołnierzy jest jak najbardziej osiągalny. Wszystkie mechanizmy są wdrożone. Bardzo dziękuję tym, którzy zgłaszają do służby w Wojsku Polskim – to są młodzi polscy patrioci. (…) Niepodległości należy chronić, o niepodległość wciąż należy zabiegać, również odstraszając agresora poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego”

– zaznaczył szef MON.

