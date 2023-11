Студентки НГУ вошли в число победителей международного фестиваля «Встречи в Сибири»

Source: MIL-OSI Russian Language News

XXVI международный кинофестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири» проходил в Центре культуры и отдыха «Победа» с 24 по 29 октября. На фестивале были представлены 22 документальных фильма различных жанров и тематик: от исторических и социальных вопросов до природы и культуры разных стран. Победителями студенческого конкурса документального кино, который проводился в рамках фестиваля, стали шесть студенток направления «Журналистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Юлия Сидорова (фильм «Одна команда»), Наталья Шишкина («Оглянись: прошлое в настоящем»), Валерия Бородина («Искусство жить»), Дарья Пономаренко, Надежда Черепанова и Тамара Варламова («Другой уровень»). Все они получили сертификаты на двухнедельную образовательную поездку в Пекин.

Жюри дополнительно отметило дипломом фестиваля работу выпускницы магистерской программы «Производство и продюсирование видеоконтента» НГУ Натальи Шишкиной — творческий диплом, рассказывающий об истории фестиваля «Встречи в Сибири». Девушка провела скрупулезную работу по восстановлению архивов и проявила себя, как мастер съемки.

Программа фестиваля была насыщенной и динамичной. Состоялись показы документальных фильмов от уже известных режиссеров. Не меньший интерес у зрителей вызвали и работы начинающих кинематографистов. После просмотров фильмов зрители и участники фестиваля могли пообщаться с авторами киноработ, принять участие в дискуссии, задать вопросы режиссерам, сценаристам и даже героям, некоторые из которых присутствовали в кинозале, а также узнать о том, что осталось за кадром.

В этом году студенты направления подготовки «Журналистика» Гуманитарного института НГУ традиционно были задействованы в информационном сопровождении фестиваля. Они писали анонсы фильмов, посещали кинопоказы, общались с режиссерами и подготавливали рецензии. На церемонии закрытия фестиваля организаторы мероприятия поблагодарили студентов НГУ за качественно проделанную работу и интерес к документальному кино.

О своей киноработе «Другой уровень», получившей высокую оценку жюри и зрителей рассказали Дарья Пономарева и Тамара Варламова. В их фильме рассказывается о незрячем уличном музыканте Сергее.

Дарья Пономарева:

— Всякий раз, когда я шла на маршрутку до Академгородка, обращала внимание на Сергея. Очень часто останавливалась и рассматривала его. И вот одним зимним вечером мы с девочками решили подойти к этому человеку. Сказали прямо и откровенно: «Сергей, хотим про вас снимать кино». А он ответил: «Да пожалуйста!».

С каждой съемкой наш замысел трансформировался, и на выходе получилась история, разнящаяся с изначально предполагаемым сюжетом. В этом и чудо документального кино — оно может увести тебя в такие дебри, о которых ты и не думал. А если так и есть — значит, все получилось.

Это первый наш совместный документальный фильм. Команда у нас сложилась замечательная. Все съемки мы проводили вместе, монтировали весь фильм — тоже. Зачастую в командах обязанности распределяются по участникам. А мы просто все вместе делаем.

Для меня главное, чтобы фильм могли увидеть. Мы уже проводили с девочками собственный показ, и поняли, что самое замечательное — когда твое кино просто смотрят. А фестиваль — это возможность показать наш фильм в кинозале «Победы». Конечно, для нас это очень радостное событие. Честно говоря, мы даже не знали ни о каком выигрыше. В момент награждения мы находились в разных городах. Когда пришла новость о том, что приз — наш, удивлению и радости не было предела.

Тамара Варламова:

— Съемки нашего фильма проходили на речном вокзале, в излюбленном местечке музыканта, рядом с подземным переходом, куда он приходит каждый день на протяжении 23 лет. Мы побывали у Сергея дома. Однако сам герой его за дом не считает, неоднократно повторяя: «Зачем туда ходить, там ничего хорошего». Его дом — это улица, это игра, это публика. Именно там он черпает вдохновение и счастье.

Пересмотрев «Другой уровень» на фестивале, я пришла поняла, что он повествует прежде всего о большом стремлении заниматься любимым делом, несмотря ни на что. Сергей не видит мир так, как большинство людей. Но тем не менее, он нашел дело, которое раскрашивает его жизнь и наполняет самыми яркими красками.

Каждый день он выбирает музыку, потому что просто не может по-другому. Не видя мир реальный, он конструирует свой.

После «Другого уровня» девушки сняли еще один документальный фильм. В настоящее время он находится в работе. Его авторы сохраняют интригу и предпочитают пока не рассказывать о его тематике и сюжете.

