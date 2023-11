СПбГАСУ принимает участие в Международной выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Международная выставка-форум «Россия»

В Москве на ВДНХ стартовала Международная выставка-форум «Россия».

На выставке представлены важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, высшее образование, науку и культуру, а также положительный опыт развития регионов страны и содействия международному сотрудничеству.

В павильоне № 57 «Россия – моя история» открылась экспозиция Министерства науки и высшего образования РФ «Десятилетие науки и технологий», посвящённая передовым отечественным достижениям в научно-технологической сфере, а также трансформации высшей школы. Она рассказывает гостям о достижениях и перспективах отечественной науки, демонстрирует возможности университетов настоящего и будущего, вовлекает молодое поколение в сферу исследований и разработок.

Экспозиция включает в себя 14 тематических залов, отражающих достижения российских высших учебных заведений и научных институтов и основные вызовы, которые стоят перед академическим сообществом.

У посетителей есть возможность построить свою индивидуальную траекторию развития научной карьеры. Для этого в начале путешествия каждый гость получает интеллектуальный трекер, который фиксирует интерес к экспонатам и элементам экспозиции. При этом в каждом выставочном зале посетитель может проверить свои знания. В конце пути система задаёт несколько уточняющих вопросов, анализирует полученную информацию и формирует персональные рекомендации по возможному пути в мире науки.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет принимает участие в Международной выставке-форуме «Россия» в составе стенда Санкт-Петербурга.

Во время проведения научной недели с 5 по 11 февраля 2024 г., которую организует Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, будет представлен видеофильм о многолетнем научно-практическом взаимодействии вуза с федеральной строительной компанией «Группа “Эталон”».

Сотрудники СПбГАСУ также проведут интерактивные мастер-классы с использованием практических результатов научной работы вуза.

Приглашаем посетить Международную выставку-форум «Россия»!

