Современные проблемы истории и теории архитектуры стали главной темой конференции в СПбГАСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники конференции

В СПбГАСУ 7–8 ноября состоялась VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы истории и теории архитектуры». Мероприятие было посвящено Десятилетию науки и технологий в России (2022–2031 гг.).

Конференция проходит ежегодно в течение восьми лет. Сборники трудов конференции отмечены Серебряным знаком на фестивале «Зодчество» в 2021 г., дипломами Союза архитекторов на фестивале «Архитектурное наследие» и «Зодчество» в 2022 г.

Евгений Королев, д-р техн. н., проректор по научной работе, обратился к участникам с приветственным словом и рассказал о сложности затрагиваемой проблематики.

Анастасия Бергман, ассистент кафедры истории и теории архитектуры, ответственный секретарь организационного комитета, подчеркнула практическую направленность конференции.

Преподаватели, аспиранты, студенты, практикующие специалисты подготовили 83 доклада. В рамках конференции происходила оживлённая дискуссия, доклады вызвали отклик слушателей.

Об историко-архитектурной среде Екатеринодара – Краснодара как феномене культурного наследия 1792–1990 гг. доложил Олег Субботин, д-р арх., профессор кафедры архитектуры Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина. По словам спикера, данная среда обладает огромной притягательной силой и бесценным культурным потенциалом. На современном этапе развития урбанизации наиболее остро стоит вопрос о необходимости новых, более качественных подходов к организации среды жизнедеятельности, о взаимоотношении «исторической» и «современной» архитектуры. К решению этого вопроса необходимо подходить предельно взвешенно.

«Историческая среда – это незримый дух времени, который нас окружает, и благодатная память, без которых невозможно миросозидание настоящего и будущего. Мы наслаждаемся её уникальным наследием, а если его полностью изменить, безвозвратно утратим преемственность поколений. В связи с этим проблема бережного сохранения, а также восстановления, реновации историко-архитектурной среды поселений является актуальной и своевременной», – уверен Олег Субботин.

Анастасия Бергман выступила с докладом «Анализ мирового опыта развития малых исторических поселений». Исследователь полагает, что историко-культурный потенциал малых исторических поселений нуждается в изучении, сохранении и развитии.

Малые исторические поселения (казачьи станицы) на прибрежной территории реки Дон в Ростовской области она исследует в течение трёх лет. За это время был сделан обзор теоретических трудов, посвящённых вопросам сохранения и развития исторических поселений и проблемам, возникающим на этом пути. Теоретический материал был дополнен примерами, иллюстрирующими мировой опыт сохранения и развития таких объектов – подобный подход позволяет увидеть взаимосвязь архитектурной теории и практики. Результаты обзора сгруппированы в три блока, один из которых был детально представлен в рамках доклада.

«Изучение казачьих станиц с научной точки зрения важно для сохранения наследия и поиска деликатного похода к развитию уникальной региональной историко-архитектурной среды, существующей в этих поселениях на берегах Дона», – рассказала Анастасия Бергман.

Методику влияния на архитектурную среду путём применения тех или иных художественных приёмов рассмотрела Ксения Яковлева, доцент кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ. Автор выявила связи между современными направлениями в искусстве и их отражением в архитектурной практике.

«В настоящее время архитектурная теория, касающаяся формирования эстетически гармоничной городской среды посредством дизайна, претерпевает фундаментальные изменения, так как процесс интеграции разного рода художественных и дизайнерских средств в архитектурную среду становится довольно активным, отчасти стихийным и провокационным. В некоторых случаях это намеренная цель, которой пользуются современные архитекторы, чтобы уйти от прямого толкования архитектуры, как “места, где люди будут только жить, работать и отдыхать”. Именно сочетание парадоксов, таких как статичность архитектуры и динамичность определённых приёмов использования художественных средств, помогает шире взглянуть на профессию архитектора и понять, что архитектура может нести в себе высказывание, идею, смысл, определённую философию», – утверждает Ксения Яковлева.

По итогам конференции готовится к печати сборник статей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI