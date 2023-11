Санкт‑Петербургскому университету присужден орден Дружбы Вьетнама | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Орден дружбы является высочайшей наградой Вьетнама, присуждаемой иностранным гражданам и организациям. Он был присужден за работу Института Хо Ши Мина, открывшегося в СПбГУ 19 мая 2010 года, единственного в своем роде научно‑исследовательского центра, действующего за пределами Вьетнама. За эти годы он стал передовым научным и исследовательским центром по изучению истории и культуры Вьетнама, а также идеологии его выдающегося политического лидера и культурного деятеля Хо Ши Мина.

Открытие института в Санкт‑Петербургском университете стало важным событием для Вьетнама, отметил в своем приветственном слове чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Данг Минь Кхой. Именно в Петрограде 100 лет назад первый президент Хо Ши Мин ознакомился с тезисами Владимира Ленина и нашел путь борьбы за свободу и независимость своего народа. От имени правительства и народа Вьетнама дипломат поблагодарил СПбГУ за большой вклад в распространение вьетнамского языка в России, укрепление и развитие дружественных отношений и стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

В этой почетной награде выражена высокая оценка государства и правительства Вьетнама заслуг и вклада коллектива института в развитие отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией. Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Данг Минь Кхой

«Она также является символом крепкой и большой дружбы между нашими народами, ― отметил Данг Минь Кхой. ― Институт Хо Ши Мина вносит значительный вклад в подготовку кадров для нашей страны, а также российских вьетнамистов, что способствует укреплению дружественных, научных и культурных связей между нашими странами».

Ректор Университета член‑корреспондент РАН Николай Кропачев отметил, что в настоящее время как никогда важно всесторонне поддерживать и развивать дружеские отношения между образовательными и научными учреждениями Вьетнама и России. Он рассказал, что Санкт‑Петербургский университет является одной из колыбелей отечественного востоковедения. Восточный факультет был создан приказом Николая I 3 ноября 1854 года, а Петербург стал первым городом России, в котором российские востоковеды начали исследовать Вьетнам. С 1930 года Университет занял лидирующие позиции в Советском Союзе по изучению Вьетнама.

«Сегодня в СПбГУ работает уникальный центр по изучению Вьетнама с многолетней и многогранной историей. Поэтому на базе Университета был открыт первый и единственный за пределами Вьетнама Институт Хо Ши Мина. Мы гордимся этим и сделаем все, чтобы в мире появились и другие подобные центры, такие предложения уже высказывались нашими вузами‑партнерами», ― подчеркнул Николай Кропачев.

Стремление Университета развивать не только вьетнамистику, но и дружеские отношения с Вьетнамом были отмечены на самом высоком уровне. Вручение сегодня ордена Дружбы показывает, что наши усилия по укреплению и развитию сотрудничества России и Вьетнама искренние и серьезные. Эта награда — высочайшее признание наших преподавателей и сотрудников в развитии не только отечественной, но и мировой вьетнамистики. Ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Кропачев

«Мы и дальше будем активно действовать в этом направлении, — сообщил Николай Кропачев. — Позвольте мне от имени Санкт‑Петербургского университета поблагодарить президента, посла и весь народ Социалистической Республики Вьетнам за награду и оказанную нам честь. Уверен, что впереди нас ждут новые достижения».

В СПбГУ реализуются флагманские проекты, направленные на развитие и популяризацию вьетнамского языка и культуры во всем мире. Так, в Университете ежегодно проводятся конференции, посвященные духовному наследию Хо Ши Мина, а с 2012 года был запущен проект по изучению Евразийской системы дуг нестабильности. Ярким событием стало проведение в Государственном Эрмитаже выставки древних вьетнамских культур «Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама», которую посетили более миллиона жителей и гостей города.

Кроме того, именно в Университете был издан первый в мире перевод трактата Сунь‑Цзы «Законы войны» с комментариями Хо Ши Мина. Презентация книги состоялась в рамках церемонии присуждения ордена Дружбы Социалистической Республики Вьетнам. Предисловие к изданию написал чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама Данг Минь Кхой.

Приобрести книгу «Законы войны Сунь‑Цзы. 1945‑1946» можно на сайте Издательства СПбГУ.

Два модернизированных перевода классического трактата китайского полководца и стратега Сунь‑Цзы «Законы войны» были подготовлены выдающимся вьетнамским лидером Хо Ши Мином накануне Августовской революции 1945 года и перед началом Первой Индокитайской войны в 1946 году. Этот цикл является одним из важнейших трудов по военной стратегии Вьетнама. Эксперты Университета подготовили билингвальное издание, в котором оригинальный текст и русский перевод расположены на развороте параллельно, что позволяет с легкостью их сравнить. Книга была выпущена Издательством СПбГУ в форматах учебного издания и альбома. В мае 2023 года такой альбом был подарен заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, членом попечительского совета СПбГУ, выпускником Университета Дмитрием Медведевым генеральному секретарю Вьетнама. Тогда книга получила высокую оценку со стороны правительства Вьетнама.

Автор перевода, директор Института Хо Ши Мина, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ Владимир Колотов отметил, что намеренно принял решение отойти от традиционного перевода заглавия «Искусство войны». В ходе работы он изучил трактат на древнекитайском языке, сравнив его с переводами на английский, французский и вьетнамский языки, и принял решение использовать его оригинальное название ― «Законы войны». «Это не те правила, о которых договариваются люди, а объективные законы, существующие в общественной жизни. Они не зависят от произвола генералов или политиков. Тот, кто соблюдает законы войны, побеждает. Игнорирующий их терпит поражение», ― пояснил Владимир Колотов.

Как рассказал профессор СПбГУ, великие полководцы древности понимали, что знание о противнике нельзя получить путем сравнения, гадания или вычисления. Релевантные сведения могут быть предоставлены лишь специально подготовленными людьми ― агентурой, только на основе этой информации можно просчитать действия другой стороны и заманить ее в ловушку. «Именно этого требовал от своих последователей Хо Ши Мин. Он писал, что надо научиться предвидеть действия противника. На основе этого знания еще до начала Первой Индокитайской войны он предположил, какой будет стратегия Франции и какую контрстратегию должен использовать Вьетнам. Все эти вопросы были решены на основе четкого анализа, ― отметил Владимир Колотов. ― Хо Ши Мин, как дальновидный политик, прекрасно понимал, что категориями стратегии должен научиться мыслить не только руководитель государства, но и генералы, и простые солдаты. Только такой подход давал нужную синергию для победы. Надеюсь, что эта книга позволит нам изучить историю и реальную стратегию вьетнамского правительства, которая оказалась победоносной в ходе и Первой, и Второй Индокитайской войны, а также использовать эти знания с целью укрепления безопасности и нашей страны».

В рамках визита чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам состоялась встреча с ректором СПбГУ, на которой обсуждалась возможность подписания соглашения о сотрудничестве с Министерством образования Вьетнама, а также вопросы создания в Университете программ с вьетнамским компонентом и развития сотрудничества в сфере науки и образования. Николай Кропачев пригласил Данг Минь Кхоя возглавить совет одной из образовательных программ и передал в дар посольству 30 экземпляров книги «Законы войны Сунь‑Цзы. 1945‑1946» и две реплики учебника аннамского языка, созданного в 1936 году преподавателем ЛГУ Юлианом Константиновичем Щуцким. Также представители вьетнамской делегации возложили цветы к памятнику Хо Ши Мину, установленному на территории Университета.

