Российские специалисты посетили ведущие компании Казахстана

7 ноября участники программы стажировки российских предпринимателей в Республике Казахстан встретились с руководством Городского центра развития инвестиций «Astana Invest», во время которой особое внимание было уделено специальной экономической зоне (СЭЗ). СЭЗ является частью территории Республики Казахстан, где действует специальный правовой режим для осуществления приоритетных видов деятельности.

Спикеры поделились информацией о налоговых и неналоговых льготах ля участников СЭЗ, а также детально объяснили процесс вступления для новых членов. Далее российские специалисты познакомились с секторами производственно-промышленных направлений, представленных в вышеуказанной зоне, и посетили профильные предприятия по направлениям подготовки, среди которых были такие резиденты, как крупнейший завод по производству удобрений SwissGrow и компания, специализирующаяся на производстве изделий для сельскохозяйственных животных, ZtownDevelopment.

После этого прошла встреча с представителем АО ЭСК «KazakhExport». Данная организация является единственной специализированной страховой компанией – институтом развития Республики Казахстан, осуществляющей функции кредитно-экспортного агентства. Стажеры ознакомились с имеющимися инструментами стимулирования взаимной торговли, системой кредитования и страхования компаний из Российской Федерации, а также презентовали свои бизнес-проекты.

8 ноября 2023 года участники программы стажировки в Республике Казахстан встретились с руководством Международного финансового центр «Астана» (далее – МФЦА), который играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.

Представитель Департамента инвестиций МФЦА Рамазан Абдрасилов рассказал о структуре организации, в которую входит несколько департаментов: администрация МФЦА, суд МФЦА, международный арбитражный центр, биржа МФЦА и многие другие. Он подчеркнул, что решение о создании данного центра было принято с целью регулирования отношений между отечественными компаниями и зарубежными партнерами, поскольку для членов МФЦА действует законодательство, отличное от казахстанского и более приближенное к европейскому. Спикер выделил, что основными преимуществами для членов вышеуказанной организации являются налоговые льготы, например, нулевая ставка налога на добавленную стоимость, нулевая ставка КПН и др., а также упрощенная система выхода на казахстанский и зарубежные рынки.

Согласно второму блоку рабочей программы, стажеры посетили ТОО «Завод ВМП Астана» – уникальное высокотехнологичное производство современных индустриальных лакокрасочных покрытий европейского уровня, единственное в Казахстане. Российских специалистов познакомили с производством, продемонстрировали работу цехов и лабораторий, показали примеры применения выпускаемых материалов.

Далее состоялось посещение Технопарка NURIS, который находится на территории АОО «Назарбаев Университет» и является многофункциональным комплексом с эффективной экосистемой поддержки и развития высокотехнологических стартапов и компаний. Стажеров познакомили с системой государственной поддержки, а также основными положениями деятельности NURIS, объединяющего в одном месте зарубежные и казахстанские компании, средний и малый бизнес, венчурные фонды, ученых и изобретателей. Технопарк включает в себя несколько направлений: бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор, полигон ВИЭ, DC lab, и другие. Российские специалисты посетили производственные цеха, компанию – резидент по биотехнологиям, лабораторию FAB LAB. Менеджер Технопарка, Рауан Кишкеев, акцентировал внимание российских коллег на том, как стать резидентом Технопарка, поскольку резиденты NURIS имеют ряд преимуществ: им предоставляется экосистема с постоянно пополняющейся базой ученых, экспертов, инвесторов и квалифицированного персонала; финансирование, налоговые льготы, площадки для бизнеса, бизнес-сервисы, обучающие инструменты и т.д.

Рабочая программа завершилась посещением крупнейшего международного технопарка IT-стартапов — Astana HUB. Резиденты HUBа презентовали несколько стартапов. Были представлены такие продукты как Fullo.kz — молодой и быстроразвивающийся оператор в сфере логистики, поддерживающий малый и крупный бизнес и предлагающий широкий выбор курьерских служб; компания OiNa – интерактивные презентации, интерактивные инструменты и аналитика, и другие. Казахстанские предприниматели поделились информацией о процессе вступления в Astana HUB, о преференциях и возможностях, которые предоставляет данная организация, а также ответили на вопросы стажеров. Российские специалисты также выступили с презентациями своих компаний, рассказали о целях и задачах стажировки в Казахстане и получили обратную связь от руководства HUBа.

