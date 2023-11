Профильные ведомства подписали документы по совместному развитию туризма в Белоруссии и России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

? Бресте состоялось подписание соглашения и «дорожной карты» о развитии системного сотрудничества в сфере туризма между Россией и Белоруссией. Подпись под межведомственными документами поставили министр экономического развития России Максим Решетников и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

«Межведомственное соглашение создаст условия для привлечения зарубежных инвестиций в экономику Союзного государства, простимулирует рост деловой активности в смежных отраслях, а также позволит вывести на новый уровень профессиональную подготовку кадров, – подчеркнул Максим Решетников. – Благодаря соглашению, Союзное государство сможет единым блоком продвигать свой турпотенциал на международных площадках, что облегчит работу туроператоров по продвижению России и Белоруссии как привлекательных туристических направлений».

Помимо соглашения Минэкономразвития России, Минэкономики Белоруссии и Министерство спорта и туризма Белоруссии подписали «дорожную карту» по развитию туризма. Документ представляет собой план практических мероприятий на 2023 – 2024 годы, направленных на создание совместной маркетинговой стратегии в сфере туризма, утверждение и продвижение совместных туристических маршрутов.

«Дорожная карта» станет стимулом для проведения регулярных встреч между туристическими организациями наших стран, – пояснил Максим Решетников. – Благодаря подобным встречам игроки туристического рынка России и Белоруссии смогут совместными усилиями решать актуальные задачи в сфере туризма и разрабатывать стратегии для дальнейшего взаимодействия».

Один из ключевых пунктов реализации «дорожной карты» – создание межведомственной рабочей группы по туризму в рамках Союзного государства, которая призвана укрепить сотрудничество профильных ведомств в сфере туризма, а также простимулировать турбизнес России и Белоруссии к созданию совместного турпродукта.

«Союзная программа по туризму – одна из 28 Союзных программ, которые оказывают ощутимую поддержку экономикам двух стран, – резюмировал Максим Решетников. – Сейчас мы прорабатываем меры по снижению финансовых гарантий российских туроператоров на белорусском направлении, по введению нулевого НДС на туры внутри Союзного государства. Готовимся создать туристский информационный центр Союзного государства».

Общая культура и история, отсутствие языковых барьеров, платежная система «МИР», взаимная доступность инфраструктуры – всё это, по его словам, работает на раскрытие туристического потенциала Союзного государства.

«Между нашими странами динамично увеличиваются взаимные туристические потоки, наши туристы с огромным удовольствием посещают регионы Российской Федерации, также как и граждане Российской Федерации любят путешествовать в Республике Беларусь», – прокомментировал министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. «Белорусская сторона предложила с целью продвижения туристического потенциала наших стран разработать совместную отраслевую маркетинговую политику в части организации взаимных презентаций туристического потенциала регионов Беларуси и России», – сообщил он.

За первые шесть месяцев 2023 года почти в два раза увеличились показатели как по въезду туристов со стороны Белоруссии – с 37 тысяч до 73 тысяч человек, так и по выезду россиян в республику – с 229 до 419 тысяч. Согласно прогнозам, к концу 2023 года странам удастся превзойти допандемийные значения по взаимному турпотоку.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI