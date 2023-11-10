Приглашаем на Международную студенческую конференцию «Анализ социально-экономического состояния и перспектив развития Российской Федерации»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

30 ноября 2023 года в Государственном университете управления состоится 10-ая Международная студенческая научно-практическая конференция «Анализ социально-экономического состояния и перспектив развития Российской Федерации».

В работе Конференции могут принимать участие студенты, аспиранты и молодые ученые под руководством научного руководителя или в соавторстве с ним.

На Конференции будут обсуждаться вопросы истории, методологии и практического использования аналитических методов исследования социально-экономических процессов как в России, так и за рубежом.

В рамках Конференции будет проведено пленарное заседание, а также будут работать следующие секции:

«Анализ актуальных проблем теории и практики государственного регулирования цифровой экономики» (модератор: Козловский Ю.А., преподаватель кафедры экономическо-управленческих и правовых дисциплин, заместитель директора Института заочного образования); «Анализ тенденций развития мирового хозяйства и роль государства в условиях цифровой экономики» (модератор: Леншин С.И., и.о. директора Института заочного образования, канд. юрид. наук, доцент, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, член-корреспондент Академии военных наук); «Анализ актуальных проблем деятельности организаций в условиях государственного регулирования цифровой экономики» (модератор: Шнырёва Е.А., преподаватель кафедры экономическо-управленческих и правовых дисциплин, заместитель директора Института заочного образования); «Анализ актуальных проблем противодействия теневой экономике и коррупции, совершенствования экономической безопасности и государственного контроля» (модератор: Чернов С.Б., заведующий кафедрой экономическо-управленческих и правовых дисциплин Института заочного образования, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Института экономики и финансов ГУУ, канд. экон. наук, доцент, заслуженный экономист Российской Федерации).

Для участия в работе Конференции необходимо до 24 ноября включительно предоставить в оргкомитет конференции по адресу электронной почты: politecon_nauka@mail.ru (данная почта используется только для приёма материалов конференции и не применяется для переписки):

— отсканированную заявку в форматах pdf. или jpeg. (с подписями докладчиков и их научного руководителя);

— заявку в форматах doc. или docx. без подписей докладчиков и их научного руководителя для оформления сертификатов участников конференции;

— статью в электронном виде в формате doc. или docx.;

— оценочный лист из системы Антиплагиат (используется официальный университетский антиплагиат или платная версия https://antiplagiat.ru/).

Заявку, статью и оценочный лист системы Антиплагиат необходимо присылать одним письмом, указав в теме письма «Конференция. Анализ — 2023».

Статьи и заявки, поступившие после 24 ноября не принимаются и не рассматриваются. Заявки без подписи докладчиков и их научного руководителя не принимаются, статьи не рецензируются и отклоняются. Материалы, присланные с нарушением правил оформления и оригинальностью менее 75%, к рассмотрению не принимаются и не рецензируются.

Сборнику конференции будет присвоен ISBN.

Участие в конференции бесплатное. Оргкомитет не несет расходы иногородних участников конференции.

Информационное письмо конференции с формой заявки и требованиям по оформлению тезисов:

Информационное письмо Анализ 2023

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