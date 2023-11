Политех укрепляет международное сотрудничество стран БРИКС+

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

9 ноября в Санкт-Петербурге стартовал 5-й Международный муниципальный форум БРИКС+. Это авторитетная площадка для обсуждения вопросов социально-экономического развития муниципальных образований и крупных городов развивающихся государств. В нем принимают участие делегации из 63 разных стран, включая Азию, Африку, Латинскую Америку, СНГ и Ближний Восток. Одной из центральных тем стало развитие ИТ-сферы. К тому же в этом году мероприятие проходит совместно с 10-м Международным форумом «ИТ-Диалог» и тремя Международными форумами по кибербезопасности «Цифротех». Одним из центров притяжения на форуме стал стенд Политехнического университета. Здесь было всё — насыщенная деловая программа, многочисленный переговоры, подписание соглашений о сотрудничестве, участие в круглых столах, экспертное обсуждение, уникальные разработки СПбПУ и тысячи посетителей.

Международный экономический союз БРИКС помогает обеспечивать общий диалог по актуальным современным проблемам, включая геополитические, экономические и технологические вопросы. Страны, объединенные в рамках БРИКС, составляют более половины ВВП и большую часть населения планеты. Целью БРИКС является создание и поддержка взаимовыгодного партнерства для обеспечения финансовой и социальной стабильности, особенно в условиях политической турбулентности.

Развитие науки, инновации и технологии всегда были одними из основополагающих и связующих элементов сообщества БРИКС. Именно об этом в своём приветственном слове с главной трибуны форума сказал ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Достаточно упомянуть сетевую рамочную программу БРИКС по поддержке совместных исследований, благодаря которой достигнуты уникальные научные результаты и внедрены передовые технологии. Международный муниципальный форум как раз и ставит своей целью объединение усилий, технологий и опыта разных стран для решения важнейших задач регионального развития. В каждой стране БРИКС есть ведущие университеты, научные центры, академии наук и инновационные кластеры. Кооперация и сотрудничество между этими организациями критически важно. Особенно сегодня, в весьма непростой международной обстановке, когда мы должны отвечать на неординарные вызовы, соединять регионы, выстраивать долгосрочные горизонтальные партнерства и дружеские связи. От академического сообщества и по поручению президента РАН мы подтверждаем свой глубокий интерес и открытость в образовательной и научной совместной деятельности с нашими партнёрами из стран БРИКС , — отметил Андрей Иванович.

После торжественной церемонии открытия на стенде Политеха началась активная деловая программа с участием ректора и международных служб СПбПУ.

Первые переговоры состоялись с алжирским Университетом науки и технологий Хуари Бумедьен. Накануне форума делегация из Алжира посетила Политех с целью обсуждения возможности проведения совместных исследовательских работ и реализации образовательных программ в области машиностроения, транспорта и управления качеством на базе ИММиТ. Ректор СПбПУ Андрей Рудской и проректор по международным связям профессор УНТ Аззеддин Чаффа подписали договор о научном и образовательном сотрудничестве между нашими университетами и меморандум о вступлении УНТ в Российско-африканский сетевой университет (РАФУ) .

Металлургическая компания MCC Group (Китай) подписали с Политехом меморандум о сотрудничестве. В планах совместная подготовка квалифицированных кадров в области металлургии и строительства, а также прикладные исследования и проектные работы для компании по этим направлениям. MCC Group — это крупнейший производитель стальных конструкций в Китае. Проекты компании включают жилищное строительство, производство стали и стальных конструкций, электромеханические монтажные работы, проектирование печей, водопроводов и коммунальных услуг. MCC Group представил генеральный директор дочерней компании Ван Юантао.

На форуме присутствовала делегация из ЮАР, возглавляемая госпожой Нкосазана Дламини-Зума. Как министр по делам женщин, молодёжи и инвалидов ЮАР она отметила важность безопасных городов для детей и женщин. И предложила обмениваться опытом в реализации проектов, где молодежь могла бы развиваться сфере технологий и их коммерциализации. Результатом переговоров Андрея Рудского и министра ЮАР стало подписание меморандума о вступлении в РАФУ Kgabo Car Training centre. Это колледж в Южно-Африканской республике по профессиональной подготовке в области автомобилестроения. Учебное заведение представил доктор Коена Исаак Бошомэйн.

Политех уже давно реализует совместные образовательные программы с вузами Узбекистана. Это сетевые проекты, курсы повышения квалификации для преподавателей и сотрудников, выездные модули Летних школ и научные семинары. В рамках форума прошла деловая встреча с ректором Бухарского государственного университета, профессором Обиджоном Хамидовым. После переговоров стороны подписали договор о научном и образовательном сотрудничестве между СПбПУ и БухГУ.

У нас давние и хорошие отношения с Политехом. Сегодня наш вуз активно переходит к подготовке инженерно-технических направлений обучения. Учитывая вашу прекрасную образовательную базу и развитие нашего сотрудничества, мы и дальше хотим выстраивать тесные отношения. Так уже несколько лет по программе ДПО мы отправляем наших преподавателей в Политех для повышения квалификации. А в дальнейшем мы хотим развивать отношения именно в научной сфере и выстраивать новые совместные образовательные программы , — поделился перспективами сотрудничества Обиджон Хамидов.

Продолжая деловую программу, Политехнический университет принял у себя главу российского представительства государственной китайской электросетевой корпорации State Grid профессора Оу Сяомина. Политех и State Grid сотрудничают с 2017 года , и на форуме стороны обсудили расширение сотрудничества на базе Высшей школы высоковольтной энергетики и Высшей школы управления кибер-физическими системами по различным направлениям.

СПбПУ продолжает расширять российско-африканское партнерство. На форуме еще одна структура вступила в РАФУ. Компания SAPIDACAM по реализации комплексных приоритетных действий по развитию сельского хозяйства в Камеруне подписала Меморандум о сотрудничестве с консорциумом. Президент и генеральный директор SAPIDACAM Абанда Ндоума Джулес отметил важность вступления в РАФУ для развития Камеруна, который считает себя старым другом России. Это и получение беспрепятственного образования, возможность африканских студентов осваивать дополнительные компетенции в России, а также развитие сотрудничества в области разработки технологий получения биоэтанола и биогаза.

Университет Шахид Бехешти, давний партнер Политеха, чьи студенты активно принимают участие в Летних и Зимних школах СПбПУ по энергетике, ведут совместную научную деятельность. Соглашение о сотрудничестве в области образования и науки с иранским вузом приведет к взаимному продвижению образовательных программ в Иране и России, развитию совместных научных проектов с университетами и высокотехнологичными компаниями Ирана, а также популяризации культуры и языка двух стран.

Международный муниципальный форум — это уникальная площадка, позволяющая участвовать в новых проектах сотрудничества со странами БРИКС+ и расширять уже имеющиеся соглашения и партнерские отношения. В рамках форума удалось провести переговоры и подписать договоры о сотрудничестве с университетами и компаниями из приехавших на мероприятие стран, таких как Китай, Южная Африканская Республика, Иран, Узбекистан, Алжир, Камерун. Такие соглашения способствуют всестороннему развитию регионов и муниципальных городов стран БРИКС и государств-партнеров , — подвёл итоги насыщенной деловой программы форума проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

