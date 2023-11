Павел Воробьёв: «Кто становится бойцом, тому всё по зубам»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Кому не страшны никакие погодные условия? Кто готов трудиться без выходных с утра до вечера, чтобы при этом оставались силы на активный отдых? Разумеется, бойцы-строители! И на этот раз героем спецпроекта «Персона» стал комиссар мужского ССО «Молот» Павел Воробьёв, который учится на 1 курсе магистратуры Института машиностроения, материалов и транспорта. Его отряд знаменит тем, что на трудовые сезоны уезжает в самые отдалённые уголки нашей необъятной Родины. Это лето ССО «Молот» провёл на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, крупнейшем на Востоке России по запасам газа. В интервью вы узнаете, в чём сложность и прелесть работы строителей, а также о капризной сибирской погоде, знакомстве с медведем и многом другом.

