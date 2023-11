Открыты три лаборатории Передовой инженерной школы НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Мероприятие ознаменовало символический старт разработки новых продуктов и реализации образовательных инициатив по подготовке инженерных кадров в области биотехнологий. В церемонии приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

— Открытие лабораторий на площадке передовой инженерной школы НГУ символично и соответствует задачам инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным нацпроекта «Наука и университеты» и проекту «Создание сети современных кампусов». Наша общая главная задача – подготовка элитных инженеров, в том числе инженеров-предпринимателей, осуществляется на основе проектного подхода, при реализации которого ключевыми партнерами являются высокотехнологичные компании, в том числе – пояс резидентов Технопарка новосибирского Академгородка. Роль таких компаний — вместе с научным поясом Академгородка и индустрией найти и преодолеть технологические барьеры отраслей экономики, создать совместно с НГУ исследовательские центры, обладающие ключевыми компетенциями и организовать кооперацию инженерии, образования и науки для создания конкретных продуктов, направленных на импортозамещение, позволяющее достичь технологического суверенитета.

Лаборатория микрофлюидики занимаеться разработкой платформы микрофлюидных технологий, которые широко используются для создания тест-полосок, применяемых в медицинской диагностике. Подобными технологиями владеют всего несколько компаний в мире. Проект ПИШ НГУ направлен на импортозамещение технологий производства расходных материалов для микрофлюидных систем, а именно пленок с модифицированной поверхностью, необходимых для создания микрофлюидных сенсоров. Такие сенсоры используются в индустрии «point of care» устройств: например, позволяют в экспресс-режиме определять содержание глюкозы в крови с помощью индивидуальных глюкометров. Вторым направлением проекта ПИШ НГУ является разработка готовых решений, основанных на микрофлюидных технологиях, которые позволят осуществлять диагностику различных состояний в домашних условиях.

Лаборатории NGS-секвенирования и биоинформатики создаются в рамках реализации проекта Передовой инженерной школы НГУ «Платформа рационального дизайна олигонуклеотидов». Он направлен на импортозамещение и создание российских технологий, позволяющих создавать качественные реагенты для секвенирования, которые необходимы для диагностики и назначения терапии онкологических и других социально значимых генетических заболеваний.

— Исследования в лаборатории нацелены на повышение качества терапии, диагностики и других направлений исследований. Здесь же будет создаваться система контрольных материалов для унифицирования подхода к исследованиям. Это и импортозамещение, и создание новых технологий и решений для здравоохранения. Задача – подготовить профессионалов, потому что рынок развивается тогда, когда на нем работают профессионалы. Мы обеспечиваем индустриальные стандарты в области применения и разработки, затем передаем эти знания и компетенции ребятам. Это проект не локального, а федерального масштаба, — подчеркнул промышленный партнер ПИШ НГУ, директор ООО «Медико-биологический союз» Михаил Лосев.

В лабораториях занимаются магистранты ПИШ НГУ. Это позволяет студентам уже на этапе обучения получать необходимые компетенции для будущего профессионального развития.

— Мы отбираем мотивированных студентов, которым интересно исследовать и создавать востребованные продукты. Погружаясь в эту деятельность уже на этапе обучения, они применяют на практике свои научные знания и работают в коллективах, которые могут решать конкретные задачи. Выходя из ПИШ, они смогут не только включиться в серьезный технологический процесс, но и организовать собственный бизнес, —объяснил значимость проекта доктор физико-математических наук, профессор РАН, директор ПИШ НГУ Сергей Головин.

