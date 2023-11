Максим Решетников: Россия и Белоруссия в 2023 г. могут превзойти рекорд по взаимному товарообороту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Россия и Белоруссия действуют как одна большая команда: расширяют экономическое взаимодействие, снимают ограничения в торговле и инвестициях, развивают кооперационные связи, создают новые цепочки поставок и добавленной стоимости.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии, которое состоялось в пятницу, 10 ноября, в Бресте.

«Наши экономики вышли на рекордные цифры по многим направлениям, – подчеркнул министр. – Взаимный товарооборот в прошлом году достиг исторического максимума – вырос на 14%, до 3 трлн российских рублей. Судя по цифрам за 9 месяцев нынешнего года, в этом году мы превысим эти показатели».

Россия стала для Белоруссии ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, черных металлов, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин и ж/д локомотивов. Около 85% всего экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию. Кроме того, из Белоруссии в Россию поставляется готовая продукция с высокой добавленной стоимостью: изделия из черных металлов, шины, машиностроительное оборудование и сельхозтехника.

Динамика в торговле подкрепляется динамикой инвестиционного сотрудничества, а инвестиционная активность позволяет наращивать кооперационные проекты. За первое полугодие российские инвестиции в белорусскую экономику выросли на треть и составили 2,6 млрд долларов.

«Ожидаем, что новые инвестпроекты поможет запустить кредит на 105 млрд российских рублей, который Белоруссия получила в прошлом году. На данный момент одобрены 20 проектов на 74 млрд рублей, – привел данные Максим Решетников. – Более 2,5 млрд рублей на реализацию пяти проектов бизнес уже получил. На эти средства ведется расширение производства комплектующих к комбайнам, модернизация Минского подшипникового завода, производство самосвалов и строительной техники. Для жителей Белоруссии – это гарантированные рабочие места, для России – регулярные поставки важной продукции».

В ходе совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии обсудили сотрудничество в инвестиционной сфере, ход реализации Союзной программы по унификации законодательства в сфере туристской деятельности, перспективы создания туристского информационного центра Союзного государства. Подвели итоги реализации 28 Союзных программ и положений договора о Союзном государстве на 2021-2023 годы, а также обсудили детали создания аналогичного договора на 2024-2026 годы.

В заседании приняли участие губернатор Смоленской области Василий Анохин, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко, представители торгового представительства России в Белоруссии, генеральный консул России в Бресте Олег Мурашев и другие официальные лица.

