«Когда я с кем-то спорю, я ищу источник, чтобы подтвердить мои аргументы»

Социолог Валерия Кондратенко любит и умеет работать с большими данными. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» она рассказала об академических исследованиях, любви к Пьеру Бурдьё и увлечении вейтлифтингом.

Почему я решила заняться наукой Меня вдохновили на это мои преподаватели. Пока я не встретила научного руководителя, Яну Михайловну Рощину, я и не думала подаваться в науку. Яна Михайловна вела у меня курс по анализу данных. Мы сработались, и я решила писать у нее диплом. Во время обсуждения у нас возникло множество идей других исследований. Чтобы их реализовать, нужно, наверное, еще лет десять. Я решила пойти в магистратуру, а затем в аспирантуру, и уже пятый год мы вместе делаем эти исследования, и работы становится только больше. У нас в лаборатории не так много ученых занимается количественными исследованиями, и Яна Михайловна как раз одна из них. Как и она, я работаю с базой данных РМЭЗ (Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ). После знакомства с Яной Михайловной я заинтересовалась академической деятельностью и потом пришла в Лабораторию экономико-социологических исследований. Чем больше я вовлекалась в деятельность лаборатории, смотрела на то, чем занимаются мои коллеги, тем больше сама хотела продвигаться в академической среде. Спасибо ЛЭСИ за это и за то, что так активно вовлекает молодых коллег в жизнь лаборатории. Что я исследую Во времена учебы в бакалавриате я не любила делать домашние задания просто так, поэтому, когда нужно было писать эссе по одному из предметов, я сразу хотела остановиться на чем-то, что я потом смогла бы продолжить исследовать в рамках диплома. Я знала, что моя преподавательница по курсу (та самая Яна Михайловна) занималась темой потребления алкоголя, почитала ее статьи, посмотрела, чем исследователи занимаются в этой теме, и подумала: «Это мое». С того рокового эссе и началась моя исследовательская жизнь с темой про алкоголь и базой данных РМЭЗ. Это было почти пять лет назад, и сейчас я пишу про алкоголь уже кандидатскую.

О чем был мой диплом Когда я училась на 4-м курсе, в моей голове засели идеи Пьера Бурдьё о том, что практики, которые мы воспроизводим (ходим ли мы в музеи, каким видом спорта мы занимаемся и пр.), зависят от того, к какому социальному классу мы принадлежим. Виды потребляемого алкоголя, по его мнению, тоже являются маркерами социального класса. Этот тезис и послужил отправной точкой для моего бакалаврского диплома. Я решила изучить, является ли алкоголь в России маркером социального класса, а также посмотреть, менялась ли эта связь в динамике. Для этого я использовала данные из базы РМЭЗ с 1994 по 2018 год. Обнаружилась следующая закономерность. Если раньше вид алкогольного напитка мог говорить о твоем социальном статусе, то сейчас все стало настолько эклектичным, что и высшие классы могут пить водку и пиво, и низшие классы — коньяки. Отличие скорее в качестве потребляемого алкоголя. Как устроен единый трек обучения В первые дни моей магистратуры в Вышке анонсировали программу, которая называется «Единый трек обучения: магистратура — аспирантура». Чтобы туда попасть, надо было подать заявку с рассказом о том, что ты будешь делать не только в магистратуре, но и в аспирантуре, и эти темы должны были быть связаны между собой. Идея этой программы в том, чтобы уже в магистратуре начать публиковать статьи, по которым ты будешь защищаться в аспирантуре. Со всей Вышки отобрали всего 50 человек. Тогда я придумала, что в магистратуре буду делать исследование о том, как практики потребления алкоголя родителей влияют на практики потребления алкоголя детей. А в аспирантуре — о том, как связаны практики потребления алкоголя у супругов. Результаты моей магистерской диссертации получились очень интересными. Обычно в моделях включают только переменную «употребление алкоголя отцом», считая, что отец — тот человек, который больше всего влияет на потребление алкоголя среди детей. Но на российских данных оказалось, что, наоборот, важнее мать и то, пьет ли она и в каком объеме. С результатами данного исследования я продолжаю работать до сих пор, выступая на различных конференциях. Второй интересный вывод относится к нелинейной связи чрезмерного потребления алкоголя. С одной стороны, когда чрезмерно пьют отец или мать, это увеличивает вероятность для молодежи пить спиртное. С другой — при росте количества сильно пьющих членов семьи эта вероятность снижается, так как алкоголь часто обостряет и ухудшает ситуацию внутри семьи. Это может отвратить ребенка от потребления спиртных напитков. Я мечтаю Получить кандидатскую степень. А потом делать все, что хочу. Это на самом деле так. Сейчас моя основная исследовательская деятельность направлена именно на то, чтобы опубликовать вовремя все свои статьи для защиты кандидатской диссертации. У меня даже есть ощущение, что моя научная карьера, какой я хочу ее видеть, начнется после защиты кандидатской. Пока я не могу отвлекаться на другие темы, а меня интересует масса вещей, связанных с потреблением алкоголя, но не в рамках моей текущей научной работы. Кроме того, мне хочется сделать свои курсы — связанные либо с анализом данных, либо с темой глобализации. Сейчас важен мой приоритет — кандидатская степень и тема про алкоголь. После этого посмотрю, что я захочу еще исследовать и чем дополнительно заниматься в академической сфере. Наука — это отчасти моя идентичность. Когда я представляюсь, я не называю, кем я работаю, я говорю: «Я работаю в Вышке», — и людям становится все понятно. Моя деятельность здесь максимально разнообразна: я работаю в лаборатории, преподаю, учусь в аспирантуре, прохожу сама курсы как студент. Еще наука для меня — это вдохновение. Меня вдохновили заниматься ею люди. Я очень люблю семинары нашей лаборатории, потому что каждый раз узнаешь что-то новое — то про труд, то про гендер, то про рынок. Спасибо моим коллегам за все эти разнообразные знания, которые я теперь могу использовать в разговорах. Когда я с кем-то спорю, я всегда ищу источник, чтобы подтвердить мои аргументы, — у меня профдеформация. Даже с друзьями или в семье. Это следствие работы в науке. Ты не можешь озвучить в беседе рандомный факт, не подумав: «Интересно, а это подтверждено?» Рука всегда тянется к поиску пруфов в статьях. Если бы я не стала ученым Я бы все равно стала аналитиком. Работа с данными привлекала меня со 2–3-го курса. Поэтому я себе представляла работу в аналитической компании аналитиком или, возможно, даже программистом. До того как поступить в лицей Вышки и выбрать социологию, я училась в физмате, где готовилась поступать в Бауманку на программиста. Правда, мне кажется, что мне бы не понравилось с утра до вечера анализировать данные, которые тебе дают, а не те, что ты хочешь. Здесь, в академии, стараюсь выбирать для исследования то, что интересно именно мне. С кем из ученых я бы хотела встретиться Джордж Ритцер — это американский социолог, который изучает в основном потребление и глобализацию. Он изобрел концепцию макдональдизации общества, которая меня когда-то очень впечатлила. Как я борюсь с выгоранием Чаще говорю «нет» — всем и всегда. В Вышке, как мне кажется, есть нацеленность на максимальную продуктивность, вся эта система с рейтингом, дедлайнами в 23:59. У всех постоянно что-то «горит», и все постоянно чего-то достигают. Мне это нравится, так как я люблю соревновательную среду. Но это рано или поздно приводит к выгоранию, как мне кажется. Один раз я была на семинаре в Вышке, где говорили, что в моем возрасте спать по 4–6 часов — это нормально. Мол, сейчас нужно пострадать, но зато через 5–10 лет у тебя все будет прекрасно. Когда ты учишься в бакалавриате или в магистратуре, ты работаешь на рейтинг. Эта система программирует тебя на то, что ты должен быть хорош во всем, во всех предметах. А ты не можешь быть хорош во всем. Наоборот, если человек хорош во всем, я очень переживаю за его душевное здоровье, у меня есть вопросы к нему: он вообще жив или нет? Когда ты выходишь в свободное плавание, если так можно назвать аспирантуру, ты все еще работаешь по такой же схеме, стараешься все делать на «отлично» и соглашаешься на все проекты, хотя это далеко не всегда нужно.

В прошлом году — мне было 23 года — я взяла полную ставку преподавания. Это 750 часов. А еще это был первый курс моей аспирантуры. После этого я думала, что я отчислюсь, уволюсь, и больше не ждите меня в этой Вышке, я устала. Я шучу, конечно, но на тот момент ощущение и правда было такое. Это однозначно была моя ошибка, коллеги меня отговаривали, но во мне горело желание быть «быстрее, выше, сильнее». Мне кажется, тогда я достигла пика выгорания. Чтобы с ним справиться, мне пришлось отказаться от больше чем половины всего, что я делала. С полной ставки преподавания перешла на 0,25. Из 6–10 студентов, у которых я была научным руководителем, я оставила двоих. Сейчас я ставлю в приоритет себя и свое психологическое и физическое состояние. Стараюсь не отвечать на письма после окончания рабочего дня, не работать по выходным, а успевать все в течение недели. Когда у тебя нет четкого графика, как в офисе, когда ты совмещаешь позиции и преподавателя, и ресерчера, и студента, тяжело выстраивать границы между работой, учебой и отдыхом, но я пытаюсь. Чем я увлекаюсь, помимо науки Раньше мне было бы сложно ответить на этот вопрос, потому что Вышка была моей жизнью, 99% моего времени проходило там. Сейчас я восстанавливаю свое ментальное здоровье и завела хобби, которые помогают мне это делать. От 3 до 5 раз в неделю тягаю железо, по крайней мере пытаюсь. Это отвлекает от работы, позволяет не отвечать на письма после 18 и делает меня сильнее и морально, и физически Еще я люблю кино. Предпочитаю смотреть в оригинале странные меланхоличные фильмы, победители европейских фестивалей, после которых плачешь два дня и думаешь о них еще десять. Последние мои фавориты — “Aftersun” («Солнце мое») Шарлотты Уэллс и “C’mon C’mon” Майка Миллса. Ну и я любитель потусоваться, сходить на техно в клуб или съездить на фестиваль. Например, летом была на «Сигнале». Это отличный повод отложить свой телефон и работу в выходные. Мое любимое место в Москве Парк «Горка» на Китай-городе. Это недалеко от Вышки, и я часто ходила туда почитать книжки в свой обеденный перерыв и просто посидеть, подумать. Там всегда люди отдыхают, оазис спокойствия рядом со сверхпродуктивной Мясницкой. Совет молодым ученым Выбрать коллектив и включаться в него, не думать о том, что взрослым коллегам будет неинтересно с тобой общаться. Я слежу за тем, что делают мои коллеги. Общаюсь с теми, кто на несколько лет старше меня и уже имеет кандидатскую степень, узнаю, как они добились своих результатов. Когда я не работала в лаборатории и только начинала свой академический путь, я думала, что есть мой научный руководитель, люди с кафедры, и все. Тяжело было понять, что происходит в академическом мире, где публиковаться, как это делать, как в конференциях участвовать. А когда ты включен в научное сообщество, все гораздо проще. О многих возможностях я узнала именно от своих коллег, за что им отдельное спасибо. Мой любимый алкогольный напиток Чистый виски со льдом. Не думаю, что это выдает принадлежность к социальному классу, скорее к страте сильных независимых женщин.

