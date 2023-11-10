«Когда я с кем-то спорю, я ищу источник, чтобы подтвердить мои аргументы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Во времена учебы в бакалавриате я не любила делать домашние задания просто так, поэтому, когда нужно было писать эссе по одному из предметов, я сразу хотела остановиться на чем-то, что я потом смогла бы продолжить исследовать в рамках диплома. Я знала, что моя преподавательница по курсу (та самая Яна Михайловна) занималась темой потребления алкоголя, почитала ее статьи, посмотрела, чем исследователи занимаются в этой теме, и подумала: «Это мое». С того рокового эссе и началась моя исследовательская жизнь с темой про алкоголь и базой данных РМЭЗ. Это было почти пять лет назад, и сейчас я пишу про алкоголь уже кандидатскую.

После знакомства с Яной Михайловной я заинтересовалась академической деятельностью и потом пришла в Лабораторию экономико-социологических исследований. Чем больше я вовлекалась в деятельность лаборатории, смотрела на то, чем занимаются мои коллеги, тем больше сама хотела продвигаться в академической среде. Спасибо ЛЭСИ за это и за то, что так активно вовлекает молодых коллег в жизнь лаборатории.

Меня вдохновили на это мои преподаватели. Пока я не встретила научного руководителя, Яну Михайловну Рощину, я и не думала подаваться в науку. Яна Михайловна вела у меня курс по анализу данных. Мы сработались, и я решила писать у нее диплом. Во время обсуждения у нас возникло множество идей других исследований. Чтобы их реализовать, нужно, наверное, еще лет десять. Я решила пойти в магистратуру, а затем в аспирантуру, и уже пятый год мы вместе делаем эти исследования, и работы становится только больше. У нас в лаборатории не так много ученых занимается количественными исследованиями, и Яна Михайловна как раз одна из них. Как и она, я работаю с базой данных РМЭЗ (Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ).

О чем был мой диплом

Когда я училась на 4-м курсе, в моей голове засели идеи Пьера Бурдьё о том, что практики, которые мы воспроизводим (ходим ли мы в музеи, каким видом спорта мы занимаемся и пр.), зависят от того, к какому социальному классу мы принадлежим. Виды потребляемого алкоголя, по его мнению, тоже являются маркерами социального класса. Этот тезис и послужил отправной точкой для моего бакалаврского диплома. Я решила изучить, является ли алкоголь в России маркером социального класса, а также посмотреть, менялась ли эта связь в динамике. Для этого я использовала данные из базы РМЭЗ с 1994 по 2018 год.

Обнаружилась следующая закономерность. Если раньше вид алкогольного напитка мог говорить о твоем социальном статусе, то сейчас все стало настолько эклектичным, что и высшие классы могут пить водку и пиво, и низшие классы — коньяки. Отличие скорее в качестве потребляемого алкоголя.

Как устроен единый трек обучения

В первые дни моей магистратуры в Вышке анонсировали программу, которая называется «Единый трек обучения: магистратура — аспирантура». Чтобы туда попасть, надо было подать заявку с рассказом о том, что ты будешь делать не только в магистратуре, но и в аспирантуре, и эти темы должны были быть связаны между собой. Идея этой программы в том, чтобы уже в магистратуре начать публиковать статьи, по которым ты будешь защищаться в аспирантуре. Со всей Вышки отобрали всего 50 человек.

Тогда я придумала, что в магистратуре буду делать исследование о том, как практики потребления алкоголя родителей влияют на практики потребления алкоголя детей. А в аспирантуре — о том, как связаны практики потребления алкоголя у супругов.

Результаты моей магистерской диссертации получились очень интересными. Обычно в моделях включают только переменную «употребление алкоголя отцом», считая, что отец — тот человек, который больше всего влияет на потребление алкоголя среди детей. Но на российских данных оказалось, что, наоборот, важнее мать и то, пьет ли она и в каком объеме. С результатами данного исследования я продолжаю работать до сих пор, выступая на различных конференциях.

Второй интересный вывод относится к нелинейной связи чрезмерного потребления алкоголя. С одной стороны, когда чрезмерно пьют отец или мать, это увеличивает вероятность для молодежи пить спиртное. С другой — при росте количества сильно пьющих членов семьи эта вероятность снижается, так как алкоголь часто обостряет и ухудшает ситуацию внутри семьи. Это может отвратить ребенка от потребления спиртных напитков.

Я мечтаю

Получить кандидатскую степень. А потом делать все, что хочу.

Это на самом деле так. Сейчас моя основная исследовательская деятельность направлена именно на то, чтобы опубликовать вовремя все свои статьи для защиты кандидатской диссертации.

У меня даже есть ощущение, что моя научная карьера, какой я хочу ее видеть, начнется после защиты кандидатской. Пока я не могу отвлекаться на другие темы, а меня интересует масса вещей, связанных с потреблением алкоголя, но не в рамках моей текущей научной работы. Кроме того, мне хочется сделать свои курсы — связанные либо с анализом данных, либо с темой глобализации.

Сейчас важен мой приоритет — кандидатская степень и тема про алкоголь. После этого посмотрю, что я захочу еще исследовать и чем дополнительно заниматься в академической сфере.

Наука — это отчасти моя идентичность. Когда я представляюсь, я не называю, кем я работаю, я говорю: «Я работаю в Вышке», — и людям становится все понятно. Моя деятельность здесь максимально разнообразна: я работаю в лаборатории, преподаю, учусь в аспирантуре, прохожу сама курсы как студент. Еще наука для меня — это вдохновение. Меня вдохновили заниматься ею люди. Я очень люблю семинары нашей лаборатории, потому что каждый раз узнаешь что-то новое — то про труд, то про гендер, то про рынок. Спасибо моим коллегам за все эти разнообразные знания, которые я теперь могу использовать в разговорах. Когда я с кем-то спорю, я всегда ищу источник, чтобы подтвердить мои аргументы, — у меня профдеформация. Даже с друзьями или в семье. Это следствие работы в науке. Ты не можешь озвучить в беседе рандомный факт, не подумав: «Интересно, а это подтверждено?» Рука всегда тянется к поиску пруфов в статьях.

Если бы я не стала ученым

Я бы все равно стала аналитиком. Работа с данными привлекала меня со 2–3-го курса. Поэтому я себе представляла работу в аналитической компании аналитиком или, возможно, даже программистом. До того как поступить в лицей Вышки и выбрать социологию, я училась в физмате, где готовилась поступать в Бауманку на программиста. Правда, мне кажется, что мне бы не понравилось с утра до вечера анализировать данные, которые тебе дают, а не те, что ты хочешь. Здесь, в академии, стараюсь выбирать для исследования то, что интересно именно мне.

С кем из ученых я бы хотела встретиться

Джордж Ритцер — это американский социолог, который изучает в основном потребление и глобализацию. Он изобрел концепцию макдональдизации общества, которая меня когда-то очень впечатлила.

Как я борюсь с выгоранием

Чаще говорю «нет» — всем и всегда. В Вышке, как мне кажется, есть нацеленность на максимальную продуктивность, вся эта система с рейтингом, дедлайнами в 23:59. У всех постоянно что-то «горит», и все постоянно чего-то достигают. Мне это нравится, так как я люблю соревновательную среду. Но это рано или поздно приводит к выгоранию, как мне кажется. Один раз я была на семинаре в Вышке, где говорили, что в моем возрасте спать по 4–6 часов — это нормально. Мол, сейчас нужно пострадать, но зато через 5–10 лет у тебя все будет прекрасно.

Когда ты учишься в бакалавриате или в магистратуре, ты работаешь на рейтинг. Эта система программирует тебя на то, что ты должен быть хорош во всем, во всех предметах. А ты не можешь быть хорош во всем. Наоборот, если человек хорош во всем, я очень переживаю за его душевное здоровье, у меня есть вопросы к нему: он вообще жив или нет?

Когда ты выходишь в свободное плавание, если так можно назвать аспирантуру, ты все еще работаешь по такой же схеме, стараешься все делать на «отлично» и соглашаешься на все проекты, хотя это далеко не всегда нужно.