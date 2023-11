Замглавы МЭР: Россия планирует активнее привлекать белорусских инвесторов в особые экономические зоны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?инэкономразвития России и Минэкономики Беларуси в ходе совместного заседания министерских коллегий в Бресте подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам создания и развития особых экономических зон. С российской стороны подпись под документом поставил министр экономического развития России Максим Решетников, с белорусской – министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.

Меморандум призван наладить процесс взаимовыгодного обмена опытом и лучшими практиками России и Белоруссии по развитию особых экономических зон, а также способствовать успешной реализации на их территориях инвестиционных проектов, направленных на развитие экономик и технологического суверенитета двух стран.

«В этом году Россия и Белоруссия положили начало конструктивному обмену опытом в сфере развития особых экономических зон, – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – В марте российская сторона приняла участие в III Конгрессе свободных экономических зон в Гомеле, а белорусская сторона, в свою очередь, приняла участие в первом Международном форуме особых экономических зон в Липецкой области. У данного направления сотрудничества большие перспективы. Меморандум поможет нашим странам систематизировать весь имеющийся у каждой из сторон опыт и помочь в институциональном развитии особых экономических зон России и Беларуси.

Минэкономразвития России, по его словам, активно оказывает поддержку белорусскому бизнесу при размещении в российских особых экономических зонах. Так, например, летом 2023 года была увеличена площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга» в Республике Башкортостан для реализации масштабного инвестиционного проекта белорусского холдинга «Амкодор» по производству оборудования для хранения и переработки зерна.

«В настоящее время активно прорабатывается инициатива увеличения площади промышленно-производственной особой экономической зоны «Липецк» для реализации крупного инвестиционного проекта по производству сельскохозяйственной техники на базе площадки бывшего Липецкого тракторного завода, – пояснил Дмитрий Вольвач. – Очень надеемся на то, что совместная работа экономических министерств наших стран в рамках подписанного меморандума позволит реализовать множество подобных проектов».

В свою очередь, Александр Червяков отметил, что за 2022-2023 годы резидентами белорусских СЭЗ (ОЭЗ) стали 12 предприятий с привлечением капитала из России с суммарным объемом заявленных инвестиций более 20 млн долл. Инвесторы планируют создание производств в сферах мебельного производства, производства упаковки, металлообработки, станкостроения, химической промышленности, медицины и пр. «Уверен, что практическая реализация меморандума даст дополнительный толчок реализации новых значимых инвестиционных проектов для экономик двух государств», – сказал глава экономического ведомства Республики Беларусь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI