Дни Приморского края откроются 11 ноября в павильоне «Роснефти»

Дни Приморского края пройдут с 11 по 12 ноября в павильоне компании «Роснефть» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

В Приморском крае компания «Роснефть» реализует мега-проект по строительству самого современного в России судостроительного комплекса «Звезда». Верфь уже спускает на воду суда, каких в нашей стране еще никогда не строили, в их числе танкеры типа «Афрамакс», работающие на газомоторном топливе. Кроме этого, «Роснефть» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) являются стратегическими партнерами в области развития науки и образования. Больше десяти лет на площадках вуза реализуются проекты на стыке науки и бизнеса, а также идет подготовка высококвалифицированных специалистов по актуальным для «Роснефти» направлениям. В числе востребованных специальностей – нефтегазовое дело, химические технологии, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, машиностроение, кораблестроение. Университет обеспечивает высококвалифицированными кадрами судоверфь «Звезда».

В ходе тематических дней региона посетителей экспозиции Компании ждет интересная деловая и культурно-образовательная программы.

Дни региона откроет выступление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который расскажет о богатом потенциале Приморья и развитии масштабного судостроительного кластера «Звезда». В мероприятии примут участие представители руководства НК «Роснефть».

На сегодняшний день ССК «Звезда» является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов морских добычных платформ, ледоколов и крупнотоннажных гражданских судов – основы российского арктического флота. Верфь создается по поручению Президента России Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть».

На ССК «Звезда» спустили на воду уже 12 судов, в том числе сданы заказчикам и ушли в рейсы 4 танкера типа «Афрамакс» общим дедвейтом 450 000 тонн, активно строятся 23 судна из более чем 50-ти, находящихся в портфеле заказов. Общий дедвейт заказов – более 3 млн тонн.

Строительство ССК «Звезда» ведется рекордными темпами: за неполные 7 лет с начала производственной деятельности на верфи уже решены ключевые технологические задачи, введены в эксплуатацию и работают основные объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры, цех сборки блоков, открытый тяжёлый достроечный стапель с парком уникальных кранов, самый современный и производительный в России трубообрабатывающий цех.

Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», которая заключила эксклюзивное соглашение с ССК «Звезда» о размещении всех заказов на новую морскую технику и суда на мощностях судоверфи. Сейчас в портфеле заказов компании 26 судов.

ССК «Звезда» является локомотивом экономики Приморья, обеспечивая заказами смежные отрасли и производства. Расширение производственного потенциала судостроительного кластера ведет за собой комплексную модернизацию транспортной и социально-значимой инфраструктуры региона: развивается железнодорожное сообщение, строятся новые подъездные автомобильные дороги.

Судостроительный комплекс – один из крупнейших налогоплательщиков края. За последние шесть лет объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты разных уровней увеличился почти в 14 раз. Судоверфь также является ведущим работодателем региона. В настоящее время на предприятии уже работают около 11 000 сотрудников верфи и подрядных организаций.

В рамках Дней Приморского края в павильоне «Роснефти» с 11 по 12 ноября 2023 г. пройдут дегустация блюд дальневосточной кухни, лекции о сохранении экологии и биоразнообразия региона, в том числе леопарда, гости павильона также смогут отправить открытку с «Приветом из Приморья», кроме этого посетителей ждет насыщенная образовательная программа.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента РФ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

10 ноября 2023 г.

