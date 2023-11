Дайджест #ГУУговорит: медиаполиция и геймификация финансовой сферы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Эта короткая неделя пролетела быстро, но на активности экспертов Государственного университета управления это не сильно сказалось. Кроме необычных тем, вынесенных в заголовок, эксперты обсуждали ближневосточный конфликт, СПГ, цифровой рубль, государственные долги разных стран, инфляцию, спекуляцию, миграцию и многое другое. Приятного чтения.

— В связи с тем, что в РАНХиГС стартовала программа обучения медиаполицейских, которые будут выявлять экстремистские и деструктивные материалы в интернете, ректор ГУУ Владимир Строев заявил, что если у государства сформировался запрос на специалистов по медиабезопасности, то университеты должны «сориентироваться» и «поставлять» на рынок квалифицированные, подготовленные кадры.

— Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко написал колонку о ближневосточной трагедии. «Израиль, по всей видимости, продолжит ограниченными силами заходить в сектор Газа, создавая буферную зону между анклавом и еврейским государством. При этом он попытается уничтожить максимальное количество бойцов ХАМАС, чтобы ослабить движение как минимум на несколько лет. В итоге конфликт в определенный момент, если не произойдет эскалация, скорее всего, заморозится», – резюмирует эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов объяснил рост продаж российского СПГ в Испанию и Бельгию. Это связано с тем, что не все страны Европы имеют выход к морю и обладают мощностями по регазификации СПГ (переводу его обратно из жидкого в газообразное состояние). «Испания традиционно обладает большими объемами таких мощностей. Но из этих двух стран затем регазифицированный продукт поставляется гораздо большему числу стран, которые продолжают потреблять российский газ», – пояснил экономист.

— Ещё Евгений Смирнов сообщил, что фрагментация международной торговли замедляет глобальный рост экономики. «Барьеры в международной торговле косвенно способствуют замедлению международного трансферта технологий и глобальных прямых инвестиций, и в конечном итоге ведут к падению мирового производства (по самым негативным оценкам – до 7%, в зависимости от того, какой в итоге будет степень фрагментации)», – высказывает свои опасения Евгений Смирнов.

— Также Евгений Смирнов говорит, что росту госдолга США способствуют геополитические конфликты. «Государство берет займы для финансирования своих расходов, выпуская облигации и вливая их в мировую финансовую систему. Такие займы не так уж и плохи, поскольку эти ценные бумаги являются для инвесторов безопасным инструментом для вложений и получения прибыли. Однако, в свою очередь, рост процентных ставок стимулирует рост доходов держателей долга», — сказал эксперт.

— Обсуждая стремление США сделать мировой рынок СПГ дефицитным Евгений Смирнов сказал: «За последние годы США удалось значительно расширить свои мощности по СПГ, что демонстрирует желание этой страны доминировать на мировом рынке СПГ, и не позволять тому, чтобы на этом рынке расширяли свою сферу влияния другие страны».

— Кроме того, Евгений Смирнов объяснил высокий отток капитала из России. «Частично (только лишь частично!) он может быть связан с оттоком капитала зарубежных компаний, прекративших свою деятельность в России. Вместе с тем, рост оттока капитала в настоящее время характерен для многих развивающихся стран, курсы национальных валют которых девальвировали по отношению к доллару», – заметил эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков прокомментировали законопроект, ограничивающий работу иностранных маркетинговых компаний. Галина Сорокина говорит, что данные об исследовании рынка и потребительского поведения россиян могут стать оружием в информационной войне, например, спровоцировать ажиотажный спрос на товар, распространив ложные сведения о нехватке его в магазинах. Максим Чирков соглашается и утверждает, что кроме этого, возможности российских компаний, которые способны заместить зарубежных исследователей, ограничены из-за деятельности западных фирм, за много лет завоевавших достаточно серьезную долю рынка.

— Единолично Галина Сорокина рассказала, кто виноват в росте цен. Поставщики и ретейлеры часто перекладывают вину за рост стоимости товаров друг на друга. На самом деле, цены поднимают и те, и другие, только на разные категории товаров, сообщила Галина Сорокина. «Помимо объективных причин инфляции есть спекулятивные проблемы, когда как поставщики, так и ретейлеры создают искусственный дефицит, тем самым повышая цены», – добавила она.

— Продолжая тему спекуляций Галина Сорокина прокомментировала присоединение «Ашана» к инициативе ограничения наценки на социально-значимые товары. «Эта инициатива в принципе может оказать влияние на спекулятивный рост цен, но уже не реально удержать уровень роста цен на социально-значимые товары в рамках прогнозируемой годовой инфляции», – подчеркнула экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков предрекает экономические проблемы в ЕС из-за палестино-израильского конфликта. «Европейская экономика находится в очень плохом состоянии, то есть балансируют на грани рецессии, некоторые страны, по всей видимости, уже в эту рецессию вступили, соответственно, доходы граждан будут снижаться, налоги граждан будут тратиться уже не только на Украину, но и на Израиль. Ничего хорошего, с моей точки зрения, европейские экономики не ждет», — заключил эксперт.

— В интервью телеканалу «Лен-ТВ24» Максим Чирков заявил, что запрет использовать произвольные объёмы фасовки социально значимых продуктов нужно было ввести уже давно.

— Также Максим Чирков объяснил причину возрастающих цен и спроса на российские автомобили: «Автомобили из недружественных государств официально в Россию не поставляются, идут параллельным импортом. Соответственно, мы имеем определенный дефицит на российском рынке. Недостаток авто и растущий платежеспособный спрос будут менять авторынок в сторону роста».

— Кроме того, Максим Чирков рассуждает о заполнении ниши IKEA в России. Он считает, что на создание аналогов шведского бренда требуется немало времени, но в результате преобразований все рыночные ниши будут заняты либо российскими производителями, либо производителями из дружественных стран.

— Ещё Максим Чирков рассказал о росте доли БРИКС в мировом ВВП. «Я абсолютно согласен, что их доля будет расти, поскольку в БРИКС входят самые большие развивающиеся страны, которые по классификации, созданной на Западе, почему-то относятся к развивающимся, хотя экономики многих стран БРИКС превышают некоторые экономики развитых стран даже не на порядок, а на несколько порядков», — отметил экономист.

— Помимо этого Максим Чирков оценил возможные последствия вступления Украины в ЕС. «Экономически вхождение Украины в Евросоюз на сегодняшний день — это просто самоубийственно для самого ЕС. Как мне кажется, именно по этой причине о вступлении Украины в Евросоюз можно говорить только как о фантастике или о какой-то гипотетической возможности», — заключил эксперт.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов комментирует рекордно высокие проценты по федеральным долговым бумагам. «Непонятно лишь, почему на фоне обеспеченности внутренними финансовыми ресурсами и растущих цен на наши экспортные товары в бюджет все еще заложены поступления от внешних заимствований, ведь мы можем полностью от них отказаться», — задаёт риторический вопрос экономист.

— Константин Андрианов продолжает настаивать, что повышение ключевой ставки «подливает масло в огонь инфляции». Повышение негативно скажется на кредитной активности, которая и так серьезно падает уже с августа. Причем, просядут все кредиты без исключения — ипотечные, потребительские, для бизнеса. Самая большая просадка — на предприятиях обрабатывающей промышленности.

— Далее Константин Андрианов развивает тему инфляции и предсказывает рост цен: «До конца текущего года – начала 2024 г. значения ценников будут однозначно расти. И сейчас всё этому способствует: дорогие кредиты вследствие политики высокой ключевой ставки ЦБ, падающий и без того слабый рубль и другое», – говорит эксперт.

— Константин Андрианов продолжает тему инфляции в своей колонке. «Изменения курса рубля отражаются на стоимости потребительских товаров с временным лагом в 3-6 месяцев, и несмотря на то, что курс рубля вроде бы стабилизировался, инфляционный результат от его обесценения полностью ещё не наступил», – предупреждает экономист.

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики Института экономики и финансов ГУУ Светлана Сазанова спрогнозировала рост первоначального взноса по ипотеке. «Можно ожидать рост первоначального взноса или привязку льготных ставок к изменениям ключевой ставки. Или и то, и другое вместе», – прогнозирует Светлана Сазанова.

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина назвала восемь упражнений для красивой талии. «Выполняя эти упражнения каждый день, вы сможете достичь идеальной формы. Но не следует забывать, что перед началом выполнения упражнений нужно обязательно подготовить свой организм к предстоящей нагрузке — сделать разминку», – напомнила эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов рассуждает о цифровизации банковской сферы. «Еще одна тенденция цифрового развития банковской сферы — геймификация финансовых процессов. В изначально неигровые финансовые процессы внедряются сугубо игровые механики. Примеры – проекты по получению бонуса от использования карт, а также связанные с этим сервисы, которые вовлекают клиентов в использование новых услуг», – говорит эксперт.

— Также Николай Кузнецов назвал основные направления применения цифрового рубля. Кроме всего прочего он отмечает, что цифровой рубль может дать интересные перспективы в сочетании с современными системами биометрической идентификации. Например, в Москве сегодня проходит тестирование цифрового рубля для возможности оплаты им проезда в метро.

— Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох обсудил миграцию в Башкирии. «Основной показатель — это сальдо миграции. В мире он показывает, в какой стране жизнь лучше, потому что конкретного человека не обманешь, на плохое он не поедет. Конкретно по Башкирии я бы не сказал, что из республики уезжает очень много людей. Мне кажется, то, что движение населения есть, это нормальное явление», – считает эксперт.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков объяснил причины дефицита автовозов и рассказал о его последствиях. Этот способ доставки дёшев, а в связи с общемировым кризисом на рынке стало меньше транспортных компаний, да и в целом водительский состав сократился во всех сферах. Из-за логистических затрат растут и цены на авто. «Необходима компенсация логистических затрат производителям со стороны государства, особенно для экспорта нашей продукции в дальних направлениях. Такие компенсации уже действуют для высокотехнологичной продукции», – предлагает решение Артём Меренков.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой рассказал о сотрудничестве России и Казахстана. «Есть проект по транзиту российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, это позволит расширить и модернизировать газотранспортную инфраструктуру Казахстана. Это и стратегическое сотрудничество между правительством Казахстана и «Газпромом» с горизонтом до 15 лет, соглашение было подписано 1 ноября 2023 года».

— Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК ГУУ Владимир Линник рассказал о помощи искусственного интеллекта в решении экологических проблем: «Уже сегодня известны решения на основе ИИ, повышающие эффективность производства электроэнергии. Кроме того, искусственный интеллект позволит снизить потребление электроэнергии за счет «умного» управления освещением и отоплением зданий и улиц».

Искусственному интеллекту отдыхать не нужно, а естественному необходимо, поэтому постарайтесь расслабиться на выходных или смените направление работы ваших серых клеточек. Следующая неделя будет очень насыщенной. В физическом пространстве ГУУ будет проводиться «Неделя здоровья», а в медиапространстве прогнозируется активность ко Дню преподавателя высшей школы.

