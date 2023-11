В ГУУ пройдет конференция «Государственное регулирование экономики: политико-экономические аспекты»

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 ноября 2023 года в Государственном университете управления состоится 9-я Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование экономики: политико-экономические аспекты».

Ведущие ученые и практики обсудят вопросы истории, методологии и перспектив развития форм и методов регулирования государством социально-экономических процессов как в России, так и за рубежом. В конференции также могут принимать участие обучающиеся по образовательным программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре под руководством научного руководителя.

В рамках научной конференции будет проведено пленарное заседание, а также будут работать следующие секции:

«Актуальные социально-экономические проблемы регулирования экономики, их решение в системе государственно-рыночного управления» (модератор: Мацкуляк И.Д., профессор кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ, д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации); «Тенденции развития мирового хозяйства и роль государства в условиях цифровой экономики» (модератор: Смирнов Е.Н., и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Института экономики и финансов ГУУ, д-р экон. наук, профессор); «Экономическая политика противодействия теневой экономике, коррупции, вопросы экономической безопасности и государственного контроля в условиях цифровой экономики» (модератор: Чернов С.Б., доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Института экономики и финансов ГУУ, канд. экон. наук, доцент, заслуженный экономист Российской Федерации).

Для участия в работе конференции необходимо до 10 ноября включительно предоставить по адресу электронной почты: politecon_nauka@mail.ru:

— отсканированную заявку в форматах pdf. или jpeg. (с подписями докладчиков);

— заявку в форматах doc. или docx. без подписей докладчиков для оформления сертификатов участников конференции;

— статью в электронном виде в формате doc. или docx.;

— оценочный лист из системы Антиплагиат (только официальный университетский антиплагиат или платная версия https://antiplagiat.ru/ ).

Название файла со статьей должно содержать фамилию, инициалы автора и название: «Фамилия и инициалы, название статьи».

Статьи и заявки, поступившие после 10 ноября, не принимаются и не рассматриваются. Заявки без подписи докладчиков не принимаются, статьи не рецензируются и отклоняются. Материалы, присланные с нарушением правил оформления и оригинальностью менее 75%, к рассмотрению не принимаются и не рецензируются.

Сборнику конференции будет присвоен ISBN.

Участие в конференции бесплатное. Оргкомитет не несет расходы иногородних участников конференции.

Информационное письмо конференции с формой заявки и требованиям по оформлению тезисов:

Информационное письмо ГРЭ 2023

