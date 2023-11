Андрей Рудской получил Международную премию имени А. Н. Туполева

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

10 ноября в Казани Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов наградил ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого академика РАН Андрея Рудского Международной премией имени А. Н. Туполева.

Премия вручается один раз в два года для поощрения российских или иностранных учёных за выдающийся вклад в области инженерных наук и приурочена ко дню рождения выдающегося советского авиаконструктора А. Н. Туполева. Премия присуждена ректору Политехнического университета за цикл работ в области разработки и исследования широкого класса конструкционных материалов, включающих металл-углеродные композиционные материалы, интерметаллидные и композиционные порошковые материалы для аддитивных и гибридных технологий.

Для меня большая честь получить из рук главы Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова Международную премию имени Туполева за вклад в области инженерных наук в 2023 году. Считаю эту награду высокой оценкой достижений всего коллектива Политеха, а также стимулом для дальнейшей плодотворной работы , — прокомментировал ректор СПбПУ.

В этот же день состоялась торжественная церемония посвящения академика Рудского в почётные профессора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ). Также Андрей Рудской выступил с публичной лекцией «Глобально-конкурентоспособные технологии, изделия и материалы — ответ на современные вызовы» на расширенном заседании Учёного совета КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева.

Денежную часть присуждённой ему Международной премии им. А. Н. Туполева Андрей Рудской перевёл в Фонд целевого капитала развития университета. Сумма составляет 485 000 рублей ($ 5000), это одно из самых крупных единовременных пожертвований в фонд за 2023 год от физических лиц.

Пожертвование передано в Целевой капитал «Юбилейный», где собираются средства, поступающие от партнёров СПбПУ в преддверии 125-летия университета. Из дохода от управления финансами, перечисленными А. И. Рудским в ЦК «Юбилейный», планируется учредить специальную стипендию для студентов Политеха.

Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создан в 2012 году на основе исторического опыта крупнейших университетов мира. Фонд никогда не расходуется, вкладывается в ликвидные финансовые инструменты, а доход от целевого капитала ежегодно направляется на научные, образовательные и социальные проекты.

