Финансовые новости: Рубль по итогам октября впервые в 2023 году существенно укрепился

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Доля юаня в экспортной выручке по итогам сентября составила 32%, в абсолютном выражении достигнув исторического максимума в 11,6 млрд долларов США.

После октябрьского решения Банка России повысить ключевую ставку доходности ОФЗ на сроках от 7 лет снизились. Это говорит о том, что рынок ожидает снижения инфляции на длинном горизонте. В среднем рост доходностей ОФЗ в октябре составил 54 базисных пункта.

Индекс МосБиржи вырос по итогам месяца на 2,2%, до 3201 пункта, индекс RTS — на 7,2%.

Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

Фото на превью: Henadzi Pechan / Shutterstock / Fotodom