Финансовые новости: Вопросы и ответы: Информационная безопасность

Обновлено: 29.11.2019

Во-первых, не волнуйтесь, деньги, размещенные на счете, при блокировке остаются в полной сохранности, после решения проблемы вы получите к ним доступ. Если вы получили смс-сообщение или телефонный звонок о блокировке карты, и вас просят сообщить свои личные или финансовые данные для разблокировки, проигнорируйте эту просьбу и позвоните в банк сами по номеру телефона, который указан на оборотной стороне карты. Для безопасности карта блокируется, если трижды за сутки неправильно введен пин-код. Как правило, в таком случае для разблокировки нужно обратиться в свой банк, либо карта будет разблокирована автоматически на следующий день или через 24 часа после блокировки. Пин-код, при необходимости, можно сменить в интернет-банке, мобильном приложении или в контакт-центре банка. Если такой возможности нет, а пин-код вспомнить вы не можете, карту придется перевыпустить. Банки обязаны отслеживать подозрительные операции по картам своих клиентов. Поэтому карта может быть заблокирована в случае, если банк заподозрит проведение мошеннических или подозрительных операций по вашему счету, либо операций, имеющих признаки отмывания доходов. По каким бы причинам банк не приостановил работу вашей карты, в день блокировки он обязан уведомить вас о причине такого решения. Если конкретная операция (перевод) по карте выглядят подозрительно, банк может заблокировать только ее. После этого сотрудник банка должен связаться с вами и уточнить, действительно ли вы совершали такую операцию. В случае подтверждения с вашей стороны, она будет разблокирована. Если представитель банка не сможет дозвониться до вас в течение двух рабочих дней, операция будет автоматически разблокирована. Подробнее читайте в материале «Финансовой культуры»

