Финансовые новости: Банк России расширил данные по паевым инвестиционным фондам

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Для аналитиков теперь доступны 86 показателей, включая структуру активов и обязательств каждого фонда, причины изменения стоимости его чистых активов, количественные показатели по инвесторам. Банк России учел пожелания рынка и сделал статистику более репрезентативной.
Эта информация необходима для оценки и ранжирования фондов по различным показателям финансовой эффективности, а также в исследовательских целях.
Начиная с отчета за октябрь 2023 года Банк России сокращает сроки и переводит на ежемесячные публикации следующие наборы данных:
- основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов;
- основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов;
- динамические ряды основных показателей деятельности паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов.
Обновленные сроки указаны в Календаре публикации официальной статистической информации.
Фото на превью: Victor Moussa / shutterstock
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