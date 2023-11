Финансовые новости: Банк России расширил данные по паевым инвестиционным фондам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Для аналитиков теперь доступны 86 показателей, включая структуру активов и обязательств каждого фонда, причины изменения стоимости его чистых активов, количественные показатели по инвесторам. Банк России учел пожелания рынка и сделал статистику более репрезентативной.

Эта информация необходима для оценки и ранжирования фондов по различным показателям финансовой эффективности, а также в исследовательских целях. Начиная с отчета за октябрь 2023 года Банк России сокращает сроки и переводит на ежемесячные публикации следующие наборы данных: основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов;

основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов;

динамические ряды основных показателей деятельности паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов. Обновленные сроки указаны в Календаре публикации официальной статистической информации. Фото на превью: Victor Moussa / shutterstock

