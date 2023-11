С 8 ноября открыт набор в Академический кадровый резерв на 2024 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

Программа открыта для преподавателей, научных сотрудников и стажеров-исследователей не старше 35 лет. Ее участники получат: стартовые гранты, снижение преподавательской нагрузки, возможность реализовать проект, общение с менторами и участие в мероприятиях программы. Набор в академический кадровый резерв продлится до 26 ноября. Начиная с 2007 года молодые преподаватели и исследователи, начинающие работу в Вышке, имеют возможность стать участниками программы Академического кадрового резерва и получить дополнительные ресурсы для развития своих компетенций и своего дела в университете. В этом году возможности программы расширились, отмечает Татьяна Мамбергер, начальник Центра по работе с группами высокого профессионального потенциала. Ранее на участие в Академическом кадровом резерве могли претендовать коллеги в возрасте до 30 лет, сейчас он увеличен до 35 лет для категорий «Новые исследователи» и «Новые преподаватели». В последние годы стартовые гранты в категории «Новые преподаватели» получали только ассистенты, начиная с 2024 года этот вид поддержки будет доступен для всех преподавательских должностей. Помимо этого, теперь участие в программе предполагает обязательную активную включенность в развитие академической среды Вышки. Каждому из кандидатов предлагается описать замысел интересного ему проекта, под который он готов собрать команду и запустить в период пребывания в программе. Те, кто будет включен в Академический кадровый резерв, получат стартовые гранты, возможность снижения преподавательской нагрузки, их ждет общение с менторами и приобретение командного опыта в реализации проектов. Для участников программы организуются встречи с экспертами, выездные семинары, мастерские и другие мероприятия, позволяющие включиться в решение академических задач, сделать качественный шаг в собственном развитии.

Татьяна Мамбергер Поддержка развития профессионального потенциала сотрудников всегда была и остается одной из приоритетных задач нашего университета. На выездных семинарах, академических мастерских и встречах новые поколения Вышки вместе с экспертами, руководителями университета, факультетов, институтов и лабораторий работают над задачами развития науки и образования. Это позволяет понять, как устроена академическая жизнь в разных предметных направлениях и дисциплинах, какое место наш университет занимает в глобальном масштабе, какие научные задачи сейчас волнуют ведущих ученых, как решаются управленческие задачи, — целостно увидеть картину академического мира и найти свое место в ней.

