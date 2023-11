СПбГАСУ на III Международном строительном чемпионате

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Сборная Санкт-Петербурга

Роман Мотылев и Александр Руденко

С 17 по 20 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялся III Международный строительный чемпионат. Студенты СПбГАСУ стали участниками и призёрами студенческой лиги. Преподаватели нашего вуза выступили в качестве экспертов сборной Санкт-Петербурга.

Заведующий кафедрой организации строительства Роман Мотылев и профессор кафедры организации строительства Александр Руденко оценивали участников чемпионата в номинации «Навесные фасадные системы». По мнению Александра Руденко, чемпионат дал возможность обогатить личный опыт реализации экспертных процедур, общения с лучшими представителями строительной индустрии и образовательного сообщества России, подтвердить высокий статус СПбГАСУ.

«Несомненно, это не только соревнование профессионалов, но и демонстрация возможностей России организовывать и проводить форумы такого грандиозного масштаба», – сказал Александр Руденко.

Директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве Денис Нижегородцев и ассистент кафедры информатики Никита Горовой были экспертами в индивидуальной номинации «Информационной моделирование» и подготовили двух участников, занявших шестое и третье места соответственно.

Денис Нижегородцев отметил масштаб чемпионата, высокий уровень его организации, слаженную работу сборной Санкт-Петербурга. «Было приятно представлять город, бороться за победу с командами строительных гигантов», – сказал представитель нашего вуза.

Денис Нижегородцев также возглавлял экспертное жюри школьной лиги по номинации «Технологии в строительстве». Школьники разрабатывали предложения по реконструкции входной группы и актового зала корпуса СПбГАСУ на Серпуховской улице, д. 10, и демонстрировали их в программном комплексе Renga.

Экспертом в составе жюри школьной лиги в номинации «Технологии в строительстве» была декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ Инна Суханова. Как подчеркнула Инна Ивановна, ей было особенно интересно участвовать в оценке – поскольку задание основывалось на информационной модели учебного корпуса СПбГАСУ, выполненной нашими студентами. Оценивались разные критерии: уровень владения программным комплексом, инновационность предложенных решений и т. д. В финале участвовали десять команд из разных городов.

«Порадовало, что были предложены разные, часто нестандартные, варианты. Ребята творчески подошли к предложенной проблеме, уверенно защищали свои решения. Эти школьники уже выбрали свою будущую специальность, планируют поступать в строительные университеты. Мы будем очень рады таким абитуриентам», – сообщила декан.

Студенты СПбГАСУ – участники и призёры III Международного строительного чемпионата Иван Серебряков, Юлия Ветошкина, Микаил Насиров, Валерия Вишнякова

В индивидуальной номинации «Охрана труда» в состав жюри вошёл заведующий кафедрой техносферной безопасности СПбГАСУ, директор полигона «Умный труд» Андрей Никулин. «Грандиозное мероприятие, очень полезное для сопряжения рабочих учебных программ по профильным дисциплинам с заданиями чемпионата. Уже решаем их со студентами на практических занятиях. Приобретено значительное количество профессиональных контактов со специалистами, работающими на российских и совместных с иностранцами предприятиях – от АЭС “Аккую” в Турции до Амурского ГПЗ. Особенно запомнилось посещение 79-го этажа “Лахта Центра”, организованное представителями ПАО “Газпром”», – поделился Андрей Никулин.

В индивидуальной номинации «Строительный контроль» третьим стал студент четвёртого курса бакалавриата строительного факультета Иван Серебряков. По словам Ивана, соревнования длились два дня, по восемь часов. Задания были различными – от экспресс-составления исполнительной документации по предоставленной рабочей документации и анализа корректности актов приёмки, журналов работ, до выхода на импровизированную строительную площадку с целью выявления дефектов различных строительных конструкций за отведенное время. Встречались и творческие задания, в ходе которых необходимо было самостоятельно обнаружить дефекты по фотоотчётам с объектов и дать личные рекомендации по их устранению или предоставить решения нестандартных ситуаций на строительной площадке.

«Обучаясь на кафедре организации строительства, я понимаю всю важность строительного контроля. Хотелось приумножить свои знания, почерпнуть что-то новое, и это удалось», – сказал Иван.

В индивидуальной номинации «Лучший эколог» третье место получила студентка четвёртого курса бакалавриата автомобильно-дорожного факультета Валерия Вишнякова.

В индивидуальной номинации «Проектирование технологической части» третье место – у студентки первого курса магистратуры факультета инженерной экологии и городского хозяйства Светланы Никитиной.

Международный строительный чемпионат – ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, деловую программу и выставку. Он учреждён Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» 20 февраля 2020 г. и включён в план ежегодных мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 г., а также в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

