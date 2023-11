«Роснефть» развивает технологии обустройства месторождений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

Специалисты научных институтов «Роснефти» в Томске и Тюмени разработали концепцию интеллектуального обустройства газовых и газоконденсатных месторождений. Проект подразумевает создание системы автоматизированного управления производством на базе «цифрового двойника». Прототипы программных модулей уже прошли первые успешные испытания на стендах-симуляторах, точно имитирующих физические процессы на существующих нефтегазовых промыслах Компании.

Презентация проекта состоялась в рамках научно-технической конференции, посвященной передовым технологиям обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Ежегодное мероприятие «Роснефти» объединило более 250 представителей научного сообщества, добывающих и сервисных компаний, инжиниринговых центров, производителей технологий и оборудования для топливно-энергетического комплекса. Организатором конференции традиционно выступил корпоративный институт «Роснефти» в Томске.

Являясь лидером в разработке инновационных технологий нефтегазодобычи, «Роснефть» ежегодно проводит конференции по различным направлениям деятельности, в рамках которых консолидирует и тиражирует лучшие идеи и практики для всестороннего развития отечественной нефтегазовой отрасли.

Делегаты конференции также обсудили передовые разработки в сфере информационного моделирования, проектирования, строительства и эксплуатации производственных объектов, развитие технологии цифровых двойников действующих промыслов и практику внедрения мобильных инфраструктурных решений.

В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ можно увидеть работу цифрового двойника месторождения в Башкирии и почувствовать себя оператором нефтяного промысла. С помощью центра управления месторождением посетители смогут удаленно контролировать основные технологические параметры нефтепромысла и управлять процессом добычи.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

9 ноября 2023 г.

