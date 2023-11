Правительство наделило Минэкономразвития полномочиями координировать международные связи муниципалитетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство РФ на заседании в четверг, 9 ноября, поддержало проект постановления, которое наделяет Минэкономразвития полномочиями координировать международные связи муниципалитетов.

Напомним, в августе 2023 года Президент России подписал федеральный закон о порядке взаимодействия российских органов местного самоуправления с зарубежными партнерами. Закон закрепляет полномочия органов местного самоуправления в сфере международных и внешнеэкономических связей. Согласно ему, российские муниципалитеты могут проводить встречи и консультации с иностранными партнерами, заключать с ними соглашения, а также принимать участие в деятельности международных организаций межмуниципального сотрудничества. Оговаривается особое условие развития международных связей – они должны осуществляться муниципалитетами исключительно для решения вопросов местного значения.

Согласно постановлению Правительства, в обязанности Минэкономразвития России будет входить формирование и проведение единой государственной политики по регулированию международных связей муниципалитетов, а также ведение подробного учета соглашений, заключённых между муниципалитетами регионов и их зарубежными партнерами.

Как пояснил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, новый закон о международных отношениях муниципалитетов «закрепил полномочия федеральной, региональной и муниципальной власти в сфере международных и внешнеэкономических связей, сделав акцент на контактах с дружественными странами». «С принятием закона в стране удалось сформировать единую вертикаль государственного регулирования международных отношений», – отметил он.

Минэкономразвития России разработан порядок предоставления сведений о внешнеэкономической деятельности органов местного самоуправления, уточнил замминистра.

