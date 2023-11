Политех участвует в масштабной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политех и структурные подразделения экосистемы технологического развития СПбПУ — Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» (ПИШ), Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии» (НЦМУ) и Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ — представили высокотехнологичные разработки на Международной выставке-форуме «Россия». Она открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.

Масштабная площадка демонстрирует достижения России в сфере промышленности, энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства, науки, культуры и спорта. Свои стенды и павильоны подготовили 89 регионов, а также федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации и крупные промышленные предприятия, общественные организации — всего действует 131 экспозиция. Только за первые три дня выставку посетили около 450 тысяч человек, что является абсолютным рекордом для ВДНХ, сообщают организаторы.

Экспонаты ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и НЦМУ СПбПУ «Передовые цифровые технологии» установлены в интерактивных павильонах Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Экспозиция Минобрнауки «Десятилетие науки и технологий» расположилась в павильоне № 57 (Исторический парк «Россия — моя история»). Старт мероприятиям форума, посвящённым российскому образованию, дал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Наука и технологии — это двигатель и производительная сила, необходимые для динамичного развития страны. Наша большая экспозиция посвящена Десятилетию науки и технологий, у которого три главные цели — привлечение молодёжи в сферу исследований, популяризация науки и технологий, обеспечение технологического суверенитета. Мы стремимся создать условия, при которых любая научная идея может быть воплощена в жизнь , — подчеркнул Валерий Николаевич.

Павильон Минобрнауки России посвящён передовым отечественным разработкам в научно-технологической сфере и трансформации высшей школы. 14 тематических залов охватывают перспективные направления исследований, в числе которых — новые производственные технологии и материалы. Одним из центральных экспонатов стал макет малоразмерного турбовинтового двигателя CML-180/240 , который сейчас разрабатывают специалисты НЦМУ СПбПУ «Передовые цифровые технологии» и ПИШ СПбПУ. Он сможет заменить широко используемые в беспилотниках и лёгких самолетах иностранные поршневые двигатели Lycoming и Continental.

Приятно видеть в экспозиции оригинальные разработки и решения. Например, в одном из залов, который посвящён передовым цифровым и производственным технологиям, можно изучить устройство малоразмерного турбовинтового двигателя для беспилотников и лёгких самолётов, разработанного НЦМУ СПбПУ “Передовые цифровые технологии”. Макет напечатан на 3D-принтере, причём сразу в разрезе, что даёт возможность рассмотреть его во всех деталях. Но наиболее примечательна технология цифрового двойника, с помощью которой ведётся разработка. Так, создаётся полный виртуальный аналог реального будущего двигателя, который содержит все данные для производства оригинала. Созданная компьютерная модель тестируется, дорабатывается и затем отправляется в пилотное производство. Мне кажется, это отличная иллюстрация того, как выглядит современная производственная цепочка , — отметил научный куратор выставки, член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию, доцент-исследователь Университета ИТМО Константин Фурсов.

Целая серия разработок структурных подразделений экосистемы технологического развития Политеха представлена в интерактивном павильоне Министерства промышленности и торговли РФ «Сделано нами». В экспозиции размещены промышленная продукция и цифровые решения, созданные российскими инженерами и производящиеся в стране. В торжественной обстановке её открыл заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

Обширные достижения отечественной инженерии отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который посетил павильон во время выставки-форума.

Таких достижений немало — именно поэтому он один из самых инновационных павильонов на выставке, и это видно по мультимедийной части павильона — технологии дополненной реальности, художественные элементы, много интерактива. Таким образом, у гостей павильона “Сделано нами” — максимальные возможности напрямую взаимодействовать с представленной экспозицией. Кстати, за два дня в нём побывало больше 20 тыс. человек , — приводит слова министра пресс-служба Минпромторга РФ.

Центральный объект экспозиции — инжиниринговый центр, где можно ознакомиться с процессом проектирования и прототипирования промышленных изделий, с достижениями в сфере компьютерного 3D-моделирования, цифровых двойников, аддитивных технологий и программного обеспечения.

В настоящее время в 38 регионах России функционируют 75 инжиниринговых центров, в которых работает свыше трёх тысяч специалистов. Федеральный проект по созданию инжиниринговых центров на базе ведущих технических университетов России был запущен в 2013 году. По результатам оценки итогов второго года реализации проекта Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ на основе независимого мониторинга признали абсолютным лидером среди инжиниринговых центров России. Макет электрического концепт-кара, созданный специалистами Инжинирингового центра (CompMechLab®) Передовой инженерной школы СПбПУ, стал открывающим экспонатом выставки.

Инициативный проект стартовал в конце 2016 года, и в рекордные для отрасли сроки — в течение одного года — электрокар-демонстратор был подготовлен к производству.

CML-CAR фактически является цифровым (виртуальным) испытательным полигоном для создания автомобилей разного класса. Это демонстратор технологий, когда мы можем применить лучшие материалы, лучшие технологии, обеспечив лучшие характеристики, а потом на основе полученных best-in-class решений ввести те или иные ограничения по материалам, по экономике, производственным мощностям, чтобы получить конкретный автомобиль , — рассказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ Алексей Боровков.

Этот проект стал фундаментальной основой и сформировал значительный научно-технологический задел для создания «умного» цифрового двойника и экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля с системой ADAS 3–4 уровня (2018–2020 гг., индустриальный партнёр — ПАО «КАМАЗ») в рамках проекта Минобрнауки России, предоставившего грант на 150 млн рублей. В результате в кратчайшие сроки — за два года — фактически «с нуля» был создан первый в России предсерийный электромобиль на основе технологии цифровых двойников «КАМА-1», получивший лучшие потребительские характеристики в своём классе транспортных средств.

На примере оптимизации конструкции автомобиля интерактивная информационная панель знакомит гостей выставки с особенностями технологии цифровых двойников, позволяющей моделировать все стадии жизненного цикла изделия и проводить необходимые цифровые испытания. Цифровая платформа CML-Bench® является высокоэффективным инструментом для разработки основных компонентов цифровых двойников высокотехнологичных промышленных изделий, включая специализированные цифровые (виртуальные) стенды и цифровые (виртуальные) полигоны для проведения цифровых (виртуальных) испытаний. Посетители могут увидеть рабочее место инженера, интерфейс платформы CML-Bench® и основные рабочие этапы: оценка исходной модели, внесение изменений в исходную конструкцию, доводка оптимизированной конструкции, анализ «цифрового следа» проекта.

На Цифровой платформе CML-Bench® реализованы десятки прорывных проектов для других высокотехнологичных отраслей: двигателестроения, атомного и нефтегазового машиностроения, медицины и других, о которых также рассказывает экспозиция в павильоне Минпромторга России.

Так, подготовлен макет авиационного двигателя ТВ7-117СТ-01 — значимой разработки инженеров ведущего подразделения экосистемы технологического развития СПбПУ по заказу АО «ОДК-Климов». Представлен макет вибросита — основного элемента системы очистки бурового раствора при бурении нефтяных и газовых скважин. В интересах ООО «НПО «Центротех» (входит в состав АО «ТВЭЛ», ГК «Росатом») инженеры Центра НТИ СПбПУ выполнили проект на основе технологии цифровых двойников, по итогам которого среднее максимальное виброускорение удалось улучшить на 30 % по сравнению с существующими мировыми образцами и довести до показателя 8.25 g. Ещё один экспонат — макет саней трёхкратного чемпиона мира Романа Репилова. Инженерам ПИШ СПбПУ на основе передовой технологии разработки цифрового двойника человеко-машинной системы «спортсмен — сани — желоб» удалось обеспечить улучшенные аэродинамические характеристики (снизить аэродинамическое сопротивление на 13 %), динамические и прочностные характеристики, а также показатели управляемости.

Посетителям павильона предложено не только визуально оценить особенности конструкций высокотехнологичных разработок Политеха и их технологические возможности, но и закрепить новые знания при помощи интерактивной викторины. Вопросы подготовлены с расчётом на широкую аудиторию разного возраста. Большой популярностью викторина пользуется у школьников — их очень много среди посетителей выставки.

В день открытия выставки стартовал федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» Российского общества «Знание». В рамках марафона проходят научно-популярные лекции для молодёжи от выдающихся политиков, экономистов, ученых, управленцев, деятелей культуры.

5 ноября Алексей Боровков выступил с открытой лекцией «Смоделируй это. От физики и математики к цифровым двойникам». Она была посвящена цифровой трансформации промышленности, особенностям технологии цифровых двойников, которая делает возможными технологические прорывы и достижение промышленного лидерства на глобальных рынках.

Одна из задач, которые ставят организатора данного марафона — это заинтересовать школьников, студентов младших курсов, объяснить им, как связаны учебные дисциплины, которые они изучают в школе или на младших курсах университета, с реальными технологическими проектами, которые представлены на форуме. Поэтому важно было говорить на понятном молодёжи языке. Надеюсь, лекции сыграют определённую роль и в профориентации. Круг интересов аудитории очень широк. Яркий форум, прекрасный старт, искренне желаю организаторам удачи и успехов в дальнейшем проведении и совершенствовании всех мероприятий программы , — поделился впечатлениями Алексей Иванович.

Символично, что площадкой для проведения лекции Алексея Боровкова был выбран павильон «АТОМ» — выставочный просветительский комплекс с крупнейшей в России экспозицией на тему ядерной энергии, открытый на Главной аллее ВДНХ при поддержке Госкорпорации «Росатом». Алексей Иванович напомнил, что основные руководители Атомного проекта тесно связаны с Политехническим институтом. К 1953 году пятеро учёных и инженеров — И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, К. И. Щёлкин, Я. Б. Зельдович (учились и преподавали на физико-механическом факультете) и выпускник Политехнического института Н. Л. Духов — первыми в СССР были удостоены званий трижды Героев Социалистического Труда и трижды лауреатов Сталинской премии первой степени.

Одна из задач экспозиции в павильоне «АТОМ» — показать, что атомная отрасль давно не исчерпывается ядерным оружием, строительством и эксплуатацией АЭС. Она помогает создавать и внедрять в производство новые технологии и цифровые продукты, которые сегодня во многом обеспечивают комфортную жизнь не только в России, но и во многих других странах. ГК «Росатом» выступает одним из ключевых индустриальных партнёров Передовой инженерной школы СПбПУ, реализуя совместно широкий спектр научно-технологических и образовательных направлений. Инженеры ПИШ СПбПУ работают над актуальными наукоёмкими проектами, в том числе в области ядерной и термоядерной энергетики, добиваясь прорывных результатов.

Павильон «АТОМ» ежедневно открыт для свободного посещения, однако на некоторые мероприятия может потребоваться предварительная регистрация. Напомним, что выставка «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Полное расписание всех событий доступно на сайте .

